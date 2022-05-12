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    首頁　>　桃園市

    桃園+10039 鄭文燦：本月暫停校園活動、畢業典禮改採線上舉行

    武肺疫情升溫，市長鄭文燦今天在疫情說明會中，公布明天上路的新政策。（市府提供）

    武肺疫情升溫，市長鄭文燦今天在疫情說明會中，公布明天上路的新政策。（市府提供）

    2022/05/12 16:18

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園今天新增10039例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案，比昨天多2.95％，市長鄭文燦表示，未來幾週內壓力會更大，因為確診數慢慢往山頂移動，目前尚未到達高峰還在爬坡階段，根據確診者年齡層分析，75歲以上長者有547例確診、占6.08％，占比雖未提升，但是數字提高，未來醫療量能上一定要及早做好籌備，對於未來輕症在家、重症收治這兩個政策，希望能夠做到在醫療防線上防守好。

    鄭文燦說，全市居家照護有66725人，完成視訊診療有21530人約3成多，除了14家責任醫院外，感謝基層診所視訊診療計畫，做好居家照護，感謝醫師、護理師和藥師，特別是今天是國際護理師節，謝謝第一線白衣天使，因為你們悉心照顧讓病患得到照顧。

    鄭提及，桃園社區採檢站14家醫院外附設的採檢站（急診通道分流），目前負擔相當重，市府7處社區採檢站明天將再新增2處，分別是大園區南港採檢站，在科學園區內南港里活動中心，由新國民醫院負責、龍潭區中興路採檢站由國軍桃園總醫院負責，讓市境社區採檢站總數將達23處。

    由於桃園區中路、中壢區龍岡二處採檢站是採取75歲以上長者、3歲以下幼兒PCR三合一服務，昨天首日上路共有159人，若機制成熟將逐步擴大到其他採檢站，預計將再增至30處，會繼續尋求地區醫院或診所團隊協助，在不同生活圈再增加7處採檢站，讓民眾就近採檢，盼採檢能量能滿足民眾需要，避免許多未前往採檢、未列入確診個案所形成的黑數。

    鄭文燦也宣布校園防疫要提升警戒，考慮疫情不斷升溫下，這個月校園重大活動全部暫緩、暫停，包括畢業典禮採取線上舉辦、校慶或跨校社團活動及各項體育競賽能展延就展延，若是國高中一定要辦的活動，需要有防疫計畫、要完成師生溝通、全程戴罩，不行有不特定外人參與才能辦理，校園防疫等級要提高，大型活動一律展延一個月後。

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