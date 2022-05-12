境外移入疫情趨緩 桃機航聯會建議取消落地採檢及外籍機組員付費通關規定

航聯會主席王國安表示，有關於入境航班落地採檢措施，桃園機場航空公司聯席會建議取消。（記者姚介修攝）

2022/05/12 15:49

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園機場航空公司聯席會今天再度提出呼籲，希望可以取消入境航班落地採檢及外籍航空組員入境收費通關措施，讓桃園機場的機坪、空橋回歸可以正常運作，讓外籍組員受到公平對待。

航聯會主席王國安表示，有關於入境航班落地採檢措施，桃園機場航空公司聯席會建議取消，理由有3點。

第一就是國內的疫情其實已經吃緊了。可想而知，其實整個社群醫療量能也非常吃緊。所以他們強烈建議把機場這些落地採檢的量能移到其他地方支援，讓需要採檢的民眾能夠得到這方面的資源。其實桃園機場在防疫期間做得非常好，而且如果落地PCR取消掉，其實還有一個唾液，且政府已經改變規定，就是以篩代檢，而入境以後還有7天的隔離時間，這部分應該都非常到位。

第二點，現在入境的確診人數已經從從3位數已經降到2位數了，這個數字非常平穩維持。和國內確診相比已經沒有落地採檢的必要性。

第三點就是有關於機場營運量能的問題。由於現在落地採檢入境的航班需要佔用到停機坪。旅客採檢少則2個半小時，最多折到5個半小時，對於機場正常運作事實上是非常吃緊，基於以上這3個理由，建請有關主管單位取消入境航班落地採檢此措施。

王國安也提到，有關於外籍航空組員收費通關的問題，能夠請有關單位考量全世界國際的作業方式，就是恢復外籍航空公司航空組員走正常通道，不需要再付費通關，原因有以下兩點，第一就是全世界沒有任何一個國家有向外籍航空公司通關組員收取任何費用，台灣是唯一一個，即使是中國，其實也沒有在收取這項費用，而且這項費用已經收了將近2年多了。

第二則是在台灣營運的所有外籍航空公司都一直支持，希望取消這項不公平的待遇跟規定。

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