桃園市國小生莫德納「打氣」不到4成 滿12歲國小生也可在校施打

學生完成接種後須在接種現場觀察15分鐘，才可離開。（記者魏瑾筠攝）

2022/05/12 13:13

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為提升國小生對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的防護力，政府開放接種莫德納疫苗，不過因不少家長仍持觀望態度，加上BNT疫苗將抵台，據桃園市政府教育局統計，全市國小生接種莫德納的「打氣」不到4成；此外，原先因接種劑量不同，滿12歲的國小生須另前往醫療院所施打，本周起也能在校接種。

桃園市長鄭文燦今至桃園國小視察國小生施打莫德納疫苗第一劑接種作業情形，除與小朋友話家常，安撫學生心情，並表示國小生打完疫苗後，倘若身體不適可以請1至3天疫苗假，家長也可以請防疫照顧假。為幫助學生放鬆心情，桃園國小今在接種現場播放輕音樂，並派出多名老師、志工協助，引導學生排隊、問診及接種疫苗。

有男學生全程緊閉雙眼，顯得相當緊張；有女學生接種時因情緒不穩，出動多名志工幫忙扶住四肢才完成接種，但施打後仍因過度緊張，身體僵硬、無法行走，須由志工攙扶到座位區休息，所幸並無大礙；但也有學生相當淡定，以眼神放空度過不到10秒的施打過程。

鄭文燦指出，2日起全市195所國小展開疫苗到校接種作業，全市國小生13萬1000多人，到校施打比例約35％，加上到診所接種者，覆蓋率可超過4成，有部分家長在等BNT疫苗，預計是5月下旬到貨，屆時也會安排學校施打BNT疫苗，預計6月初可完成全市195國小接種作業。

另，教育部取消國、高中全班性停課，改採九宮格停課新制，僅確診學生座位九宮格內同學需居家隔離，其餘同學可請防疫假。鄭文燦表示，同班同學不見得都坐在一樣座位，且下課也會有接觸的同學，桃園市教育局授權各學校防疫教學小組視實際情況認定，如果須全班停課也可以使用3天防疫假，以遠距教學取代實體教學。

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女學生接種莫德納疫苗時情緒穩定，以放空緩解打針的緊張感。（記者魏瑾筠攝）

有男學生接種疫苗時全程緊閉雙眼，顯得相當緊張。（記者魏瑾筠攝）

桃園市長鄭文燦（中）今到桃園區桃園國小視察小學生接種疫苗情形，與小朋友話家常、安撫學生心情。（記者魏瑾筠攝）

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