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    首頁　>　桃園市

    嫌鄰居用水太吵怒關水錶害停水 他被控妨害自由逆轉判無罪

    唐男嫌鄰居用水太吵，他怒關水錶害停水。（記者鄭淑婷攝）

    唐男嫌鄰居用水太吵，他怒關水錶害停水。（記者鄭淑婷攝）

    2022/05/12 09:55

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市唐姓男子不滿鄰居半夜、清晨用水太吵，偷偷跑到頂樓關閉水錶，導致鄰居無水可用，檢方認為唐男行為已妨害他人用水權利，依強制罪向法院聲請簡易判決，不過，桃園地院法官認為唐男關閉水錶時，鄰居並沒有在家中，是經僱用移工事後告知才發現，當下並無感受唐男斷水作為，與刑法強制罪構成要件不符，予以無罪。

    唐男與徐姓男子住在同棟公寓上下樓，唐男不滿徐男及其家人，半夜及清晨用水時發出的聲響太大，去年7月1日上午10點多，偷偷跑到頂樓將徐男住家水錶關閉，導致徐男住處突然停水，徐男經家中僱用的移工告知後，蒐證對唐男提出告訴，檢方認為唐男斷水行為如同取走他人機車鑰匙、架設鐵鍊、延誤他人送醫等案例，已妨害他用水權利，依強制罪向法院聲請簡易判決。

    法官認為，強制罪是以強暴、脅迫使人行無義務之事，或妨害人行使權利之積極行為為其構成要件，對象以「人」為要件，若妨害人行使權利時，被害人並不在場，自無從對人施以強暴脅迫，即使是間接行為仍需被害人在場，而此案從唐男說詞及相關證據，認為他確實有關閉水錶行為，但徐男自陳當時他在上班，是經僱用的移工告知，才發現水錶遭人關閉，認為唐男關閉水錶時徐男並不在場，與強制罪構成要件不符，雙方糾紛應屬民事範疇，因此予以唐男無罪。

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