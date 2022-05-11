落實居住正義 桃園社宅近14％供原民居住

市長鄭文燦主持市政會議提到，為落實居住正義，桃園社宅近14%供原民居住。（記者謝武雄攝）

2022/05/11 20:05

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園原住民族人口數將近8萬人，僅次於花蓮縣，為落實原住民居住正義，市府提供各項住宅補助政策，市長鄭文燦今主持市政會議，聽取簡報後表示，桃園升格後積極推動「桃原新政」，從各領域、各層面落實轉型正義，以八德一號等4社宅為例，原住民族占13.82％、158戶，遠高於本市保障原住民族入住社宅5％的比例。

鄭文燦說，截至年4月底止，桃園原住民族人口數7萬9316人，至今仍每月持續成長，桃園升格後設置「桃園市原住民發展及保障自治條例」，積極從各領域、各層面落實轉型正義，去年自建、購屋者補助22萬元，住宅修繕補助15萬元，共核定245件。

至於原住民族家戶租屋補貼，去年核定2403戶，除租屋補貼門檻由各地最低生活費金額2.5倍放寬為3倍，另所承租之住宅從僅限合法住宅，放寬為未保存登記建物（如頂樓加蓋）之承租戶也可申請，嘉惠更多原民家戶。

鄭文燦也提到，桃園市社會住宅分成5級制分級租金制度，依照每人每月收入進行分級收費，市府原住民族行政局也針對原住民族編列預算補貼差額，前年編列50萬元、去年118萬元，目前入住八德一號、八德二號、中路一號、中路二號等4處社宅者，原住民族占13.82％、158戶，遠高於本市保障原住民族入住社宅5％的比例。

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