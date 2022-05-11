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    首頁　>　桃園市

    楊梅行政大樓碰到大雨 竟然上浮45公分

    楊梅區公所行政大樓工程目前正在施工中，預計10月底完工啟用。（記者謝武雄攝）

    楊梅區公所行政大樓工程目前正在施工中，預計10月底完工啟用。（記者謝武雄攝）

    2022/05/11 19:23

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市楊梅區公所行政大樓，預計10月底完工啟用，但在去年8月初盧碧颱風連續豪大雨，造成結構體上浮45公分情形，最後將地下3樓15格停車位灌漿增加載重，另增設79根地錨；對此，4位楊梅籍議員今在議會質詢時都認為不可思議，要求追究相關單位責任。

    區長邱世源說，結構體上浮應變工程，共花費3680萬元，目前正在委託桃園市土木技師公會進行責任鑑定，會視鑑定結果，就天災、設計疏失或施工問題等責任比例向保險公司、設計單位及施工廠商求償。

    他也提到，目前行政大樓工程追加預算，包含初期整地增加營建廢棄物清運分類費用2300多萬元；其次是使用單位調整室內隔間、家具及增設插座管線等項目，加上中山路側人行道與基地廣場工程變更3200多萬元，這兩部分共5500多萬元，連同結構體上浮應變工程約9200多萬元。

    工務局表示，楊梅區公所行政大樓工程基地為南北向高差約4公尺，地形較為複雜且東西側地下水位高程落差達5、6尺，因去年8月初盧碧颱風外圍環流強降 雨，地下水位造成結構傾斜上浮，靠近大成路部分上浮45公分、大華街部分12公分，經專家學者會議確定採用抗浮地錨等措施辦理。

    另地下3層樓為停車場、機房及倉庫，規劃267個汽車位，檢討後取消15格停車位作抗浮工程，增加載重混凝土灌漿、增設抽水井及水位觀測系統，另設79根地錨穩住結構體，所需3680萬元，先由楊梅區公所、交通局墊付。

    議員周玉琴、鄭淑方、李家興、涂權吉質詢都很關心該議題；周玉琴、鄭淑方，也質疑當初地質探勘不落實，才會一場大雨就出現這樣情況，一定要追究責任，李家興說，只是強降雨，就讓建築主體變成一條船浮在水上，根本就是一棟危樓，還要求區公所一定要確定安全無虞才能驗收，涂權吉也認為每個車位成本要200萬元，15個車位就要3000萬元，還有中央補助減少，市府損失不貲。

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