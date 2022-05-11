桃園+9751！ 鄭文燦：明天恐逾萬

桃園市長鄭文燦今天下午於疫情說明會中說，桃園市今增9751例本土確診個案，明天確診個案恐超過1萬例。（桃園市府提供）

2022/05/11 17:42

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市今增9751例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案，市長鄭文燦午後於疫情說明會中表示，疫情確實升溫中，預估明天桃園確診數將超過1萬例，相關防疫政策，要擴大防疫能量。除七處社區採檢站，另將於龍潭以及大園、觀音區交界處各設置一處社區採檢站，至於新屋區民眾可以到部桃新屋分院採檢，盼透過社區採檢站讓黑數降低，也能讓確診者很快確定得到最好照顧。

鄭文燦提及，有關確診者防疫關懷包的發放，目前輕症居家照護57545人，近四成完成視訊診療，案件量非常多，根據桃園市民政局統計，確診者名單能完整送到各區公所只有一半，另一半可能因沒填地址、電話錯誤等資料不全以致無法送出關懷包。

為了讓防疫關懷包及快篩試劑能快速讓確診者取得，改採以區公所為發放單位，確診民眾後天起，便可委託家人或親友、委託人，帶著確診者身分證件到區公所，能迅速、直接領取，區公所也將設置快速領取防疫關懷包專用道，13日上路。

鄭文燦說明，校園防疫目前是採取教育部「九宮格」方式，實施3天防疫假停止到校，主要在避免近距離接觸同學，桃市放防疫假將授權各校成立「防疫專責小組」實際評估，以確診學生為核心、接觸活動範圍、接觸人數，全班可暫停實體授課三天，改採遠距上課。

另5月21至22日的國中會考，於5月14日起停止實體到校課程、改採線上教學，考慮考生可能晚上會去補習，因此國中三年級補習課程同樣改採線上，讓學生在家準備衝刺會考，不用到校和補習班以確保安全。

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