九宮格不符現況 桃市藍營議員建議比照台中、新北做法

教育部新版停課標準8日上路，其中確診學生「九宮格」匡列為3天防疫假，市議員梁為超接獲許多教師檢舉，認為此舉不符現實。（資料照，指揮中心提供）

2022/05/11 16:11

〔記者許倬勛／桃園報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）國內疫情快速升溫，教育部新版停課標準8日上路，其中確診學生「九宮格」匡列為3天防疫假，市議員梁為超接獲許多教師檢舉，認為此舉不符現實，應比照台中市做法，只要同班有學生確診，就全班停課3天。

教育局表示，若地方政府採取不同措施，須與教育部應變小組討論研商，會將民代建議納入考量。

「停課標準與教學現場相差甚遠」，中壢區東興國中校長林祺文表示，國三學生面臨會考，擔心染疫影響應試，多數選擇請假，因此影響不大，但國一、國二下課、體育課、跑班等，都不會留在座位上，導師難以掌握接觸者，提供充足的快篩試劑才是解決之道。

桃園市教育產業工會理事長熊書顯質疑，普遍家長認為，孩子最親近、最常在一起的朋友往往不會在鄰座九宮格內，以此為停課標準不符現況，難免淪形式化。

熊書顯說，新北、台中市的停課策略較為彈性，新北是班級有確診者，九宮格學生停課並發快篩試劑，以外則採遠距上課；台中市則是高中以下個案「確診前兩天內」曾到校上課，全班一律停課3天、改採遠距教學。

梁為超表示自教育部公告新制以來，服務處電話天天被打爆，家長、教師不滿「九宮格」脫離現實的政策，強烈建議跟進台中做法，要求教育局檢討改進。

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