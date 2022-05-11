被疑持毒反抗搜索另被警究辦妨害公務男聲請提審 法官打臉警方

楊梅警分局（見圖）員警以目視懷疑翁姓男子持毒，發動搜索遭反抗，以妨害公務現行犯逮捕翁男；經翁男向法院聲請提審，法官認為警方程序於法有悖，裁定應釋放翁男。（記者余瑞仁翻攝）

2022/05/11 16:01

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市翁姓男子本月4日晚間被楊梅警分局員警懷疑持有毒品要求查驗，翁拒絕後，警方以「即時勘察」為由發動緊急搜索扣得安非他命1包，翁男反抗另被究辦妨害公務。為此，翁男向桃園地檢署聲請提審並主張毒品不是他所有，法官調查事發經過後，認定警方違法搜索，裁定應予釋放。

桃園地院裁定指出，楊梅警分局員警於5月4日晚間發現翁男的背包內有夾鏈袋，且夾鏈袋及其褲袋沾有不明拜色粉末，要求翁配合檢驗白色粉末，但為翁男拒絕。

為此，警方實施強制力，並因翁男反抗以妨害公務現行犯將其逮捕，再以「附帶搜索」查獲持有1包安非他命。

翁男因此依《提審法》向桃園地院聲起提審，請求法院裁定警方違法搜索、逮捕。法官調查事發經過認為，搜索以有搜索票的有令狀搜索為原則、無令狀搜索為例外，而執法機關實施無令狀搜索的情況為附帶搜索、緊急搜索及同意搜索。

此案中，警方僅以「目視」懷疑翁男持有毒品要求查驗，在對方明確拒絕後，在無搜索票，且無符合無令狀搜索的要件下，不能以「即時勘察」為據，而行搜索、扣押之實，更不能因對方拒絕非依法定程序的搜索、扣押，而以妨害公務現行犯加以逮捕，警方所為的逮捕、搜索，其程序於法有悖，裁定應予釋放翁男。

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