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    涉虐死1年10月大女兒 母竟稱「管教嚴格」高院判11年6月

    涉虐死1年10月大女兒的廖女（左）。

    涉虐死1年10月大女兒的廖女（左）。

    2022/05/11 11:42

    〔記者楊國文／台北報導〕桃園市32歲廖姓女子，只因年僅1歲10個月大的女兒不服管教，竟將她罰站5小時、持吹風機燙傷頭部、持鞋拔及徒手毆打，還將她推倒撞擊磁磚，造成女童頭部顱內出血，送醫急救靠呼吸器維持22天不治，廖女則否認犯行，一審依對女童凌虐致死罪判12年6月，高等法院開庭時廖女否認凌虐稱「女兒偏食，管教嚴格是為女兒好」，高院今改判廖女11年6月徒刑，還可上訴。

    33歲廖女與擔任電子廠主管的丈夫宋男育有一對龍鳳胎，判決指出，廖婦因女兒哭鬧、不服管教，從2020年6月27日起，竟動輒痛毆、凌虐，曾3度命令年僅1歲10月的女兒從深夜11點罰站到清晨4點，並持吹風機燙傷她頭皮，甚至以鞋拔及徒手毆打，又突然暴怒在女兒站立時一把將她推倒，造成她頭部重撞磁磚。

    2020年8月19日晚間7點多，廖女發現女兒呼吸逐漸微弱、沒了心跳，趕緊通報119送醫急救，女童經搶救一度恢復生命跡象，但得靠著呼吸器維生，直到同年9月10日仍無起色且有器官衰竭情形，家屬忍痛決定拔管，女童死亡。

    醫院在收治宋姓女童時，發現她全身傷痕累累，頭部還有燙傷痕跡，隨即通報警方介入調查。

    警方將廖女拘提到案，她否認犯行，只承認拿鞋拔打女兒的小手和腳，並無不當管教，辯稱女兒骨折是她自己從餐桌跌下，燙傷是因為替女兒燙頭髮時，因太靠近女兒頭部才不慎將她弄傷，顱內出血是女兒跌倒或兒子持安全帽與她打鬧所致。

    不過，桃園地院傳喚相關證人及女童解剖鑑定報告等證物，認為廖女說謊，女童應該是遭廖女凌虐傷重不治。

    桃園地院審理認為，廖婦只因女童不吃正餐、只愛零食等不服管教問題，就接續毆打、虐待，甚至3度長時間罰站，且在女童有傷勢時未第一時間送醫，可見她對女童「冷漠無情」，另審酌她犯後否認犯行，重判她12年6月徒刑。

    上訴後，廖女在高等法院庭訊表示，因早產生下龍鳳胎，因此很在意小孩的飲食，也對飲食下做很多努力，她對女兒的管教是比較嚴格，但出發點是為女兒好，女兒有偏食習慣，時常一餐要換幾種副食品，喊冤說絕無虐待女兒。高院今酌減刑期，改判她11年6月。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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