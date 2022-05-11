線上遊戲寶物買空賣 詐欺通緝犯三方詐騙致40多人受害

南市刑大查扣劉嫌用以詐騙的手機、平板電腦、筆記型電腦等證物。（南市刑大提供）

2022/05/11 11:10

〔記者楊金城／台南報導〕桃園市35歲劉姓詐欺通緝犯，涉嫌以三方詐騙手法，買空、賣空線上遊戲的寶物，導致20多位買家受騙，轉帳付款後未收到虛擬寶物，20多位賣家正常出貨卻挨告淪為警示帳戶，劉嫌涉嫌從中變賣寶物獲得15萬多元，被台南市刑大科偵隊逮捕到案。

科偵隊查出劉嫌透過LINE社群加入知名網路遊戲天堂W、王國Kingdom及暗黑破壞神聊天室，再一人分飾假買家及假賣家兩種角色，以假買家向真賣家購買虛擬寶物，要到賣家金融帳號後，佯稱匯款。

劉嫌再以假賣家販售較低價格的虛擬寶物給真買家，誘騙民眾將交易款項轉入正常賣家之帳戶，最後未收到虛擬寶物上當受騙報案，賣家正常出貨卻淪為警示帳戶，買賣雙方各20多人均受害。劉嫌收到虛擬寶物後即變現花用。

科偵隊專案小組鎖定劉姓詐欺通緝犯涉有重嫌，5日北上桃園市大溪區拘提劉嫌到案，查扣手機4支、平板電腦1臺、筆記型電腦2臺、安非他命毒品2.65克及毒品吸食器1組。

刑大清查遭劉嫌以三方詐騙手法受害的民眾超過20人，詐得約15萬餘元，也終於查清楚真賣家未詐騙，將劉嫌移送台南地檢署偵辦並將他解送桃園歸案。

南市刑大今天說，網路購物最好透過拍賣平台進行交易，對買賣雙方皆有保障，若為省下手續費進行場外交易，結果可能得不償失。民眾如有遭相同手法在網路購物被詐騙，可聯繫科技犯罪偵查隊電話06-6322030。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

桃園市劉姓詐欺通緝犯（中）涉嫌以三方詐騙手法，買空、賣空線上遊戲的寶物從中詐財。（警方提供）

劉嫌在社群聊天室分飾假賣家、假買家交易虛擬寶物從中詐騙。（南市刑大提供）

桃園市劉姓詐欺通緝犯（右二）涉嫌以三方詐騙手法，買空、賣空線上遊戲的寶物從中詐財，南市刑大科偵隊北上將他逮捕到案。（警方提供）

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