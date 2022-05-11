桃園長者、幼兒PCR採檢 有症狀可直接掛號、領藥

桃園園敏盛綜合醫院院長劉宜廉（圖右）向桃園市長鄭文燦說明「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」，動線規劃情況。（記者謝武雄攝）

2022/05/11 10:53

〔記者謝武雄／桃園報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）單日確診人數破5萬，也使得醫療量能吃緊，為提升PCR社區採檢站效能，市府今起在桃園中路、中壢龍岡採檢站實施「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」，優先提供幼兒、長者「PCR採檢、醫生看診、拿藥」一次到位服務，也減少醫院負擔。

其中，中路採檢站實施時間從上午9點到12點、龍岡採檢站則視的下午2點到5點，優先提供3歲以下幼兒及75歲以上長者一次到位服務，未來也將視運作情形研議擴大辦理，讓醫院與社區採檢站分流，降低醫院的負擔。

桃園市長鄭文燦今前往中路運動公園視察三合一綠色通道業務；桃園敏盛綜合醫院院長劉宜廉也向鄭文燦說明站內各類藥品整備情形；鄭說，目前衛福部疾管署公告桃園有14家責任醫院、部分診所及復興區衛生所，加上市府設置7處社區採檢站提供PCR檢測；其中社區採檢站每日平均採檢6000人，中路採檢站由敏盛綜合醫院支援，每日平均提供1100人採檢服務量。

鄭文燦進一步說明，幼兒、長者於綠色通道完成PCR採檢後，若有疑似症狀，可至一旁醫療站直接掛號、看診、拿藥，掛號費及部分負擔由市府公費支應，期盼降低醫院門診負擔目標。

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