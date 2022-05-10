富岡鐵道藝術節搶先上菜！ 重鹹客家美食變舒肥「飯兜」

富岡專屬「舒肥松阪豬飯兜」。（記者李容萍攝）

2022/05/10 22:55

〔記者李容萍／桃園報導〕傳統重鹹口味的客家美食，也能成為時下流行的舒肥料理！ 桃園市政府文化局前年舉辦首屆「富岡鐵道藝術節」之後，吸引越來越多人關注富岡這個客家小鎮，也帶動在地參與熱絡氣氛。文化局今年邀請國宴主廚邱寶郎，攜手楊梅區農會家政班媽媽，以在地米食、醬菜、仙草、豬肉等素材，今（10）日共同發表富岡專屬「舒肥松阪豬飯兜」，將於6月1日開放預購，邀請民眾6月前來參加第2屆富岡鐵道藝術節，一同品嘗客家創新美食與小鎮風味！

文化局長莊秀美表示，「飯兜」是客家話「飯盒」的意思；而「舒肥法」源自法文「Sous vide」，全名為「真空低溫烹調法」，強調低溫烹調，真空密封以熱水慢煮，保存軟嫩多汁肉質口感，少油煙更健康，近年流行於高級餐廳料理。嚴選松阪肉來自富岡養豬班，是去年全國十大績優產銷班的楊梅區毛豬產銷班第一班的國產豬肉，選用仙草汁醃漬入味，營造獨特的口感。

另有「富岡三色蛋」、「古早味炸婆菜」、「雞絲酸菜拌川耳」、「鹹冬瓜青花菜」、「水煮紫芋地瓜」等，清爽開胃又無負擔，同時保留客家風味。

楊梅區農會家政班媽媽巷也說，這次料理既要兼具傳統客家料理的鹹、香、肥、酸，又要適合夏季清爽的口感，過程中家人每天幫忙試吃，經過1個月才調整出最佳的風味。

富岡鐵道藝術節整個活動推出限量1000份的便當，其中600份預購特價180元（原價250元），另400份為6月11、12、18、19日開放現場「拍照+打卡+留言+tag富岡鐵道藝術節」傳個人fb分享，即可享有每日限量100份各100元的富岡舒活優惠價。

富岡專屬「舒肥松阪豬飯兜」。（記者李容萍攝）

富岡鐵道藝術節搶先上菜！國宴主廚攜手農會家政班媽媽發表「飯兜」。（記者李容萍攝）

桃園區農會家政班媽媽強調新發表「飯兜」，可是花了1個多月研發。（記者李容萍攝）

攜手國宴主廚，桃園區農會家政班媽媽強調新發表「飯兜」，可是花了1個多月研發。（記者李容萍攝）

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