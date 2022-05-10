世客博世界館開工 毛嘉慶宣傳車擋道、擴音干擾遭強制帶離
2022/05/10 23:08
〔記者李容萍／桃園報導〕「2023世界客家博覽會世界館開工典禮」今日在桃園市中壢區舉行動工典禮，行政院長蘇貞昌抵達會場受訪時，無黨籍桃園市議員（中壢選區）參選人毛嘉慶，近午與同選區國民黨市議員參選人謝克洋，隔街站在宣傳車以擴音器大聲廣播，讓正在會場受訪的蘇貞昌屢被干擾，警方多次規勸宣傳車離開未果，最後依據特種勤務條例規定，下令使用強制力排除驚擾特勤對象，雙方爆發肢體衝突，2名警員與毛的助理共3人手部掛彩，警方事後請毛、謝及其助理共3人到派出所進行調查，訊後依違反社會秩序維護法罪嫌函送桃園地院裁處。
毛嘉慶事後臉書粉專PO出相關影片，指出他和助理「陳情舉債的前瞻預算淪為綁樁圖利選舉經費，蔡總統、蘇院長、鄭市長直接派刑警砸車打人」，引起網友留言議論。
毛嘉慶表示，他是去陳情不是抗議，主要是去說明選舉年用前瞻預算舉債辦世客博會活動對不起百姓，這筆錢可提供全桃園中小學生一整年營養午餐免費，錢不能這樣亂花，他自認宣傳車所在位置並非管制區，而且警察沒舉牌、沒說明就破窗打人、拖行，造成助理手指受傷。
對此，警方說明，配合世界客家博覽會世界館開工典禮，主辦單位在典禮周邊道路申請路權，並規劃為特勤管制區域，該宣傳車就停在蒞臨會場入口處，為劃設紅線的禁止臨時停車路段，也是特勤車隊出入口，當時因為總統車隊即將進場，宣傳車駕駛卻緊閉車門不肯駛離，警方只能實施清場、以優勢警力和破窗方式驅離該宣傳車，整個約10分鐘的執法過程並無不當；宣傳車紅線臨停部分，另將依道路交通管理處罰條例逕行舉發。