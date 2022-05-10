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    首頁　>　桃園市

    世客博世界館開工 毛嘉慶宣傳車擋道、擴音干擾遭強制帶離

    桃園市議員無黨籍參選人毛嘉慶宣傳車與執行特勤的警方爆發肢體衝突。（取自毛嘉慶臉書）

    桃園市議員無黨籍參選人毛嘉慶宣傳車與執行特勤的警方爆發肢體衝突。（取自毛嘉慶臉書）

    2022/05/10 23:08

    〔記者李容萍／桃園報導〕「2023世界客家博覽會世界館開工典禮」今日在桃園市中壢區舉行動工典禮，行政院長蘇貞昌抵達會場受訪時，無黨籍桃園市議員（中壢選區）參選人毛嘉慶，近午與同選區國民黨市議員參選人謝克洋，隔街站在宣傳車以擴音器大聲廣播，讓正在會場受訪的蘇貞昌屢被干擾，警方多次規勸宣傳車離開未果，最後依據特種勤務條例規定，下令使用強制力排除驚擾特勤對象，雙方爆發肢體衝突，2名警員與毛的助理共3人手部掛彩，警方事後請毛、謝及其助理共3人到派出所進行調查，訊後依違反社會秩序維護法罪嫌函送桃園地院裁處。

    毛嘉慶事後臉書粉專PO出相關影片，指出他和助理「陳情舉債的前瞻預算淪為綁樁圖利選舉經費，蔡總統、蘇院長、鄭市長直接派刑警砸車打人」，引起網友留言議論。

    毛嘉慶表示，他是去陳情不是抗議，主要是去說明選舉年用前瞻預算舉債辦世客博會活動對不起百姓，這筆錢可提供全桃園中小學生一整年營養午餐免費，錢不能這樣亂花，他自認宣傳車所在位置並非管制區，而且警察沒舉牌、沒說明就破窗打人、拖行，造成助理手指受傷。

    對此，警方說明，配合世界客家博覽會世界館開工典禮，主辦單位在典禮周邊道路申請路權，並規劃為特勤管制區域，該宣傳車就停在蒞臨會場入口處，為劃設紅線的禁止臨時停車路段，也是特勤車隊出入口，當時因為總統車隊即將進場，宣傳車駕駛卻緊閉車門不肯駛離，警方只能實施清場、以優勢警力和破窗方式驅離該宣傳車，整個約10分鐘的執法過程並無不當；宣傳車紅線臨停部分，另將依道路交通管理處罰條例逕行舉發。

    桃園市議員無黨籍參選人毛嘉慶宣傳車與執行特勤的警方爆發肢體衝突。（取自毛嘉慶臉書）

    桃園市議員無黨籍參選人毛嘉慶宣傳車與執行特勤的警方爆發肢體衝突。（取自毛嘉慶臉書）

    桃園市議員無黨籍參選人毛嘉慶宣傳車與執行特勤的警方爆發肢體衝突。（取自毛嘉慶臉書）

    桃園市議員無黨籍參選人毛嘉慶宣傳車與執行特勤的警方爆發肢體衝突。（取自毛嘉慶臉書）

    桃園市議員無黨籍參選人毛嘉慶宣傳車與執行特勤的警方爆發肢體衝突。（取自毛嘉慶臉書）

    桃園市議員無黨籍參選人毛嘉慶宣傳車與執行特勤的警方爆發肢體衝突。（取自毛嘉慶臉書）

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