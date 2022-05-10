大園客貨園區污水廠閒置多年 桃市府拍板大園交通分隊進駐

桃園市長鄭文燦等人前往大園客貨運園區污水廠視察，拍板大園交通分隊進駐管理中心。（記者鄭淑婷攝）

2022/05/10 18:22

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕大園客貨運園區污水廠興建完工後閒置10多年，經行政院協調無償撥用給桃市府，並進行設施修繕，桃園市長鄭文燦今天前往視察，拍板大園交通分隊進駐管理中心大樓，預計今年完成內部改裝，達到設施活化目的。

大園客貨運園區污水廠由交通部民航局興建，廠內4大建築包括進流抽水站、管理中心、污泥處機房、污水處理廠，因與桃縣府在有償撥用上無共識，導致完工後閒置10多年未使用，桃園市升格後經地方爭取、行政院居中協調，民航局同意無償撥用，並於2019年4月完成撥用。

市長鄭文燦、桃市府水務局長劉振宇、警察局長陳國進、立委黃世杰、在地議員游吾和等人，今天前往污水廠視察，鄭文燦拍板將位於竹圍漁港的大園交通分隊遷至污水廠管理中心，中心內部已有包括宿舍、會議室、文康室、閒置實驗室等辦公空間。

陳國進表示，管理中心環境十分理想，但因原用途與警局不同，有部分需要進行小改，剛好因應航空城計畫竹圍派出所須搬遷，大園交通分隊進駐管理中心之後，竹圍所可遷入交通分隊現址，且污水廠位處大園、觀音區交界處，交通分隊可就近處理兩地交通事件。

大園客貨運園區污水廠管理中心內部有宿舍、會議室、文康室、閒置實驗室等辦公空間。（記者鄭淑婷攝）

大園客貨運園區污水廠管理中心內部有宿舍、會議室、文康室、閒置實驗室等辦公空間。（記者鄭淑婷攝）

大園客貨運園區污水廠管理中心內部有宿舍、會議室、文康室、閒置實驗室等辦公空間。（記者鄭淑婷攝）

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