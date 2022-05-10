為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    大園客貨園區污水廠閒置多年 桃市府拍板大園交通分隊進駐

    桃園市長鄭文燦等人前往大園客貨運園區污水廠視察，拍板大園交通分隊進駐管理中心。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市長鄭文燦等人前往大園客貨運園區污水廠視察，拍板大園交通分隊進駐管理中心。（記者鄭淑婷攝）

    2022/05/10 18:22

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕大園客貨運園區污水廠興建完工後閒置10多年，經行政院協調無償撥用給桃市府，並進行設施修繕，桃園市長鄭文燦今天前往視察，拍板大園交通分隊進駐管理中心大樓，預計今年完成內部改裝，達到設施活化目的。

    大園客貨運園區污水廠由交通部民航局興建，廠內4大建築包括進流抽水站、管理中心、污泥處機房、污水處理廠，因與桃縣府在有償撥用上無共識，導致完工後閒置10多年未使用，桃園市升格後經地方爭取、行政院居中協調，民航局同意無償撥用，並於2019年4月完成撥用。

    市長鄭文燦、桃市府水務局長劉振宇、警察局長陳國進、立委黃世杰、在地議員游吾和等人，今天前往污水廠視察，鄭文燦拍板將位於竹圍漁港的大園交通分隊遷至污水廠管理中心，中心內部已有包括宿舍、會議室、文康室、閒置實驗室等辦公空間。

    陳國進表示，管理中心環境十分理想，但因原用途與警局不同，有部分需要進行小改，剛好因應航空城計畫竹圍派出所須搬遷，大園交通分隊進駐管理中心之後，竹圍所可遷入交通分隊現址，且污水廠位處大園、觀音區交界處，交通分隊可就近處理兩地交通事件。

    大園客貨運園區污水廠管理中心內部有宿舍、會議室、文康室、閒置實驗室等辦公空間。（記者鄭淑婷攝）

    大園客貨運園區污水廠管理中心內部有宿舍、會議室、文康室、閒置實驗室等辦公空間。（記者鄭淑婷攝）

    大園客貨運園區污水廠管理中心內部有宿舍、會議室、文康室、閒置實驗室等辦公空間。（記者鄭淑婷攝）

    大園客貨運園區污水廠管理中心內部有宿舍、會議室、文康室、閒置實驗室等辦公空間。（記者鄭淑婷攝）

    大園客貨運園區污水廠管理中心內部有宿舍、會議室、文康室、閒置實驗室等辦公空間。（記者鄭淑婷攝）

    大園客貨運園區污水廠管理中心內部有宿舍、會議室、文康室、閒置實驗室等辦公空間。（記者鄭淑婷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    大園客貨運園區污水廠 決採ROT委外
    2020/10/04 05:30

    大園客貨運園區污水廠 決採ROT委外
    《桃園》大園客貨運園區污水廠 4建物移交活化
    2019/06/14 05:30

    《桃園》大園客貨運園區污水廠 4建物移交活化

    余祥銓甩肉12公斤 再創人生事業高峰
    閒置13年 大園客貨運園區污水廠有人管了
    2019/06/13 21:12

    閒置13年 大園客貨運園區污水廠有人管了
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播