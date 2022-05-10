桃園航空城區段徵收C、D區開工 4區10分標全數動工

交通部長王國材（左3）、內政部常務次長邱昌嶽（左1）、桃園市長鄭文燦（左2）等人出席桃園航空城區段徵收C、D區開工典禮。（記者鄭淑婷攝）

2022/05/10 17:03

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園航空城區段徵收工程C區（C1、C2）、D區（D1、D2、D3）5個分標今開工，規模828.6公頃、工程經費306億元，區內包括產業專用區、商業區及住宅區，已獲衛福部審查通過的清華大學醫療園區也將座落此區，桃園市政府航空城工程處表示，為落實先建後遷原則，區內安置住宅、安置街廓等必要公共設施，將會列為優先開發區。

交通部長王國材、內政部常務次長邱昌嶽、桃園市長鄭文燦等人出席開工典禮；王國材表示，航空城區段徵收工程，A區（A1、A2、A3分標）、B區（B1、B2分標）已於去年底、今年初開工，C、D區分標開工代表進入全面開工時刻，航空城計畫歷經桃市府、民航局等單位舉辦非常多場次說明會、公聽會及聽證會，從爭議到凝聚共識，感謝大園、蘆竹區居民願意屏除歧見，其中最重要的第三跑道用地取得，將於2030年完工，去年動工的第三航廈，預計2026年完工，目前桃園機場每年容量3700萬人次，三航廈、三跑道完工後加上衛星航廳，屆時桃機每年容量可達8200萬人次。

鄭文燦表示，C、D區包括產專區、安置住宅、安置街廓、機場園區大道、智慧生活住宅區，還有老街溪、新街溪經過及7口埤塘，清華醫療園區及政治大學金融學院都將進駐，目前A、B、C、D區10個分標皆已發包動工，居民陸續展開拆遷、安置，將近2000戶的安置住宅已開工，另安置街廓將在今年選地、明年交地，讓居民可以先建後遷，選地、配地將採「一里一安置」原則，但有些居民希望能跨里分配，會於二階段供自由選配，航空城工程進度都按表定進行中。

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