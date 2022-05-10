世界客博會世界館動工 蔡英文：讓台灣成為世界客家文化首都

出席世界客博會世界館動工，蔡英文致詞讓民眾看到政府兌現承諾的決心，讓大家知道蔡英文當總統會挺客家。（記者李容萍攝）

2022/05/10 16:49

〔記者李容萍／桃園報導〕蔡英文總統、行政院長蘇貞昌今天由桃園市長鄭文燦陪同，出席「2023世界客家博覽會世界館」開工典禮，蔡英文表示，她承諾辦理世界客家博覽會，讓國際看到台灣、看到傳統的客家文化，世界客博會預計明年8月登場，以客家為主題與世界接軌，她來參加動土典禮，「就是要讓民眾看到政府兌現承諾的決心，也讓大家知道蔡英文當總統會挺客家」。

蔡英文指出，上任以來，努力達成發揚客家文化的目標，讓客家鄉親以身為客家人為榮，以及讓客家傳統語言重回生活日常，這些年在中央及地方政府密切合作下，許多保存客家文化的建設一一完成，在客庄的振興、客語的推動上也有許多進展，現在不只是到政府機關可以用客語交談、辦公，也有越來越多年輕人回到客庄就業、創業，促進在地發展，這些都是大家一起拚出來的成果，一定要持續努力。

蔡英文肯定鄭文燦爭取到很多預算，完成最多客家重要建設，世界客博會主題「Travel to Tomorrow」，代表「未來的客家」，希望透過世界客博會反映出客家移民在全球各地在地化、多樣化的經驗，更能夠把台灣客家在自由、民主環境中的文化創造力、創新力，推向全球客家世界；同時藉由凸顯台灣客家經驗的典範特色，讓更多人看到台灣的客家文化，並一起投入傳承客家文化的行列，期許未來大家一起努力，讓台灣成為世界客家的文化首都。

蘇貞昌說，蔡總統是最支持、重視客家鄉親及文化的國家領導人，上任後從法制、預算、政策等各方面，努力扶植客家文化發展。桃園是全台客家鄉親最多的城市，明年舉辦世界客家博覽會，邀請全球22個國家來台參展，具體呈現客家鄉親在全世界各地打拚、落地生根和團結努力的過程，讓民眾從中欣賞客家優美文化與台灣的美好，期盼全世界客家鄉親藉此造訪台灣，見證蔡總統領導下的台灣民主、自由、開放。

「2023世界客家博覽會世界館」位於桃園市中壢區領航北路一段、民權路四段及文康路的街廓，總經費2億5000萬元，興建1棟地上4層的鋼構建築物，總樓板面積4477平方公尺，內部空間分為主題展覽區及一般展覽區，包括大廳、內埕休憩區、環形劇場、天光展區、5G科技、AR實境互動、沉浸式投影、記憶實品展示等空間，預計明年3月竣工。未來結合桃園知名客家文化景點，包括1895乙未保台紀念公園、桃園北區客家會館、永安海螺文化體驗園區及台灣客家茶文化館等，讓客家文化從桃園出發。

行政院長蘇貞昌致詞提到，蔡總統是最支持、重視客家鄉親及文化的國家領導人。（記者李容萍攝）

蔡英文總統（中）、行政院長蘇貞昌（右3）由桃園市長鄭文燦（右2）陪同出席「2023世界客家博覽會世界館」開工祈福典禮。（記者李容萍攝）

蔡英文總統（左4）、行政院長蘇貞昌（右2）、桃園市長鄭文燦（左3）等人為「世界客家博覽會世界館」執鏟開工。（記者李容萍攝）

蔡英文總統（中）、行政院長蘇貞昌（左2）、桃園市長鄭文燦（右2）等人在「世界客家博覽會世界館」開工典禮合影。（記者李容萍攝）

桃園市政府工務局展示「2023世界客家博覽會世界館」完工示意圖，以方正圍合型的外觀設計，使用高壓磚、透水混凝土、碎石及竹等，象徵客家族群敬天愛地、與自然共存、環境永續的精神。（記者李容萍翻攝）

「紅瓦民族舞蹈團」在世界客家博覽 世界館開工典禮中，帶來精彩的客家舞蹈表演。（記者李容萍攝）

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