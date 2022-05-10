鄭文燦：企業無法從商業通路取得足夠快篩 仍要政府支援

快篩試劑不足，桃園市長鄭文燦認為企業無法從商業通路取得足夠快篩，還是要政府支援才行。（記者李容萍攝）

2022/05/10 14:04

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦昨日向中央喊話快篩試劑不足，希望中央配賦多一點、快一點，今（10）日他出席「2023世界客家博覽會世界館」開工典禮會前指出，5月市府已自行加購45萬劑，中央配賦則會陸續到貨，他有向行政院表達下一個挑戰，就是企業有許多移工確診，需要快篩試劑才能正常營運，但各企業無法從商業通路取得足夠快篩，還是要政府支援才行。

鄭文燦說，市府在今年1月到4月，以市款購買35萬7000劑快篩，其中到位的有26萬劑，因為後來中央展開徵用計畫，目前26萬劑都已經用完，5月又再加購45萬劑，所以桃園一共購買了80萬劑。而中央配賦的陸續到貨，他要特別謝謝在試劑短缺、非常吃緊下，中央昨天配了12萬劑，今天會再配10萬劑，陸續桃園市應該要到達將近60萬劑才可以支應這一波的需求。

鄭文燦表示，今天一早他跟行政院副院長沈榮津通了電話，把桃園市的數量核算後，也向沈榮津提到還有一個挑戰，因為很多企業有移工確診，全廠可能高達2、3000人，企業必須要定期快篩才能夠正常營運，但是大家並沒有辦法從商業通路取得足夠的快篩，市府仍然必須要支援才有辦法，所以除了居家檢疫、居家隔離、確診民眾的需求以外，桃園是最大的工業聚落，在企業快篩方面，希望未來也能讓企業自己購買，但是當疫情發生的時候，目前還是市府要主動支援各企業快篩。

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