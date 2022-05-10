狠夫亂刀砍死妻子藉酒自戕未果起訴 犯後哭喊「她騙走我250萬元」

葉男與妻子在租屋處發生爭執，竟持片刀亂刀砍死妻子。（資料照）

2022/05/10 12:18

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕59歲菲律賓籍華僑葉偉華，今年1月間因不滿同為菲籍華僑的49歲葉姓妻子，將他250萬元騙走、拿回菲國，持片刀狂砍妻子2、30刀致死，鑄下大錯後他欲與妻子同赴黃泉，藉酒壯膽持刀自戕卻因喝醉未遂，警方獲報破門只見葉男爛醉環抱已氣絕多時的葉女，桃園地檢察官近日依殺人罪將葉男起訴，並以葉男下手之重、手段兇殘，犯後感到懊悔、選擇自戕等理由，建請法院量處適當之刑，葉男現仍羈押桃園看守所。

葉男與前妻生了2個女兒，後因感情生變離婚，女兒均由前妻照顧，葉男於2005年與葉女再婚，2人在桃園市八德區租屋，今年1月13日上午10點多，葉男因金錢問題與葉女爭吵，葉女先持水果刀欲攻擊，反遭葉男持片刀狂砍，她以雙手抵抗、哀求「好了好了」、「我手斷掉了」，葉男仍不肯罷休，見葉女斷氣才驚覺鑄下大錯，葉女手指被砍到斷指、僅剩皮箱連，頭臉有多處刀傷、骨折。

葉男看著妻子遺體懊悔不已，也沒有勇氣報警，只敢打電話給弟弟「妻子被我弄死了」，隨即斷了聯繫，他欲與妻子共赴黃泉，藉酒壯膽持刀自戕，但因爛醉未遂，報著妻子遺體呼呼大睡，警方接獲家屬報案趕往破門將葉男送醫，葉女則已氣絕多時，現場扣得作案凶刀及水果刀。

葉男供稱，妻子死後他很後悔，遂把妻子搬到主臥室，他想死在妻子旁邊，不敢清醒時自戕，才靠著喝酒壯膽、持刀刺自己，沒想到因喝醉未果。

葉男胞弟證稱，葉男來電時不斷哭泣，稱妻子騙走他250萬元，他把妻子殺死了欲自戕；鄰居證述，案發時曾聽聞女生大叫、丟東西聲音，曾去敲門未獲回應，沒想到竟發生命案；房東也透露，案發前葉男積欠2月房租未繳，曾聽他抱怨妻子把他的錢都拿回菲律賓。

經法醫相驗、解剖鑑定，葉男至少砍殺妻子2、30刀，致命傷在頭部，死因為頭部及上肢多處刀傷、顱骨粉碎性骨折、腦損傷引發中樞神經衰竭死亡。

檢方近日依殺人罪嫌將葉男起訴，審酌葉男與妻子結褵多年，僅因金錢糾紛持片刀砍殺妻子至少2、30刀，即使妻子苦苦哀求仍不罷休，左手小指幾被砍斷，顯見葉男下手之重、手段兇殘，另審酌葉男犯後感到懊悔，無勇氣面對及承擔結果，選擇自戕未遂，建請法院量處適當之刑。

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葉男與妻子在租屋處發生爭執，竟持片刀亂刀砍死妻子。（資料照）

葉男亂刀砍死妻子後自戕未果，被警方依殺人罪嫌送辦。（資料照）

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