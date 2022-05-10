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    首頁　>　桃園市

    桃園今增7006例 1歲以下、70歲以上確診者優先醫療關懷

    桃園市長鄭文燦今天上午於疫情說明會中宣布，衛生局即刻起針對小於1歲、大於70歲的確診者，一經通報立刻啟動先行電話關懷服務，若有就醫需求立刻指派醫院進行醫療關懷服務。（市府提供）

    桃園市長鄭文燦今天上午於疫情說明會中宣布，衛生局即刻起針對小於1歲、大於70歲的確診者，一經通報立刻啟動先行電話關懷服務，若有就醫需求立刻指派醫院進行醫療關懷服務。（市府提供）

    2022/05/10 11:28

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園今天新增7006例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）本土確診個案，市長鄭文燦上午主持市府防疫專案會議後，召開疫情說明會時宣布，衛生局即日起，針對確診通報年齡，若小於1歲、大於70歲會立刻先行電話關懷是否有就醫需求，也會立刻指派醫院進行醫療關懷服務，醫療院所定於3日內進行線上視訊診療服務，由於有時候醫生和醫院因為個案數較多、較慢，因此特別針對小於1歲、大於70歲的確診者由衛生局先行關懷。

    鄭文燦也說明，確診者若遇身體不適，除了使用健康益友APP，也可到衛生局官網參考「桃園市因應Covid-19疫情之通訊診療重要訊息」，裡面有26家區域型醫院、105家中醫診所及117家西醫診所的視訊診療院所清冊，可先打電話連絡便可進行，若沒有收到中央發的簡訊，或所留電話號碼是錯誤的，同樣可以使用衛生局官網「桃園市Covid-19確診者調查表」上傳修正，這也是民眾關心於確診通報後，為何仍沒有收到中央的簡訊，市府衛生局網站同樣可再通報一次、協助上傳。

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