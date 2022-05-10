桃市染疫師生累計近6200人 仍有54校停課

桃園市政府教育局統計累積全市確診染疫師生數近6200人，目前仍有54所國小以上的各級學校全校停課。（取自桃園市政府教育局官網）

2022/05/10 00:15

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國內本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續影響校園，據桃園市政府教育局統計，9日新增386名師生確診，全市累積確診染疫師生數近6200人，目前仍有54所國小以上的各級學校全校停課，其中南亞技術學院考量疫情風險高，決定這兩週改線上教學、21日復課，其餘學校則是陸續於11至14日全數恢復上課。

桃園市教育局指出，昨（9日）天新增的染疫師生中，有357名學生、29名老師，自3月26日平鎮區東勢國小有學生染疫停課以來，全市已累積有5896名學生、280名教職員工確診，達6176名師生染疫。

目前仍全校停課7天國小包括龜山、大園、平興、龍星、文山、永順、南勢、山頂、笨港、元生、中正、東門、文化、大竹、外社、林森、青埔、瑞祥及文華國小；另，埔心、壽山、山腳、新坡、茄苳、大華、山豐、新屋及同安國小全校包括附設幼兒園，也一併停課7天；此外頂社、中平國小則是不含附幼全校停課7天。

國中全校停課7天的有慈文、中興、內壢、南崁、福峰、迴龍國中小（國小部）、大成、仁和、文昌、幸福、大竹及中壢國中，值得注意的是，蘆竹區僅有4所的國中，均受這波疫情影響全校停課，光明、山腳國中已於近日恢復上課。至於高中全校停課的則有武陵高中、內壢高中、成功工商、壽山高中、陽明高中、光啟高中、啟英高中、大興高中及六和高中。

有關幼兒園全園停課7天的，有福安、上湖、桃園、中正、西門、潛龍及北勢國小還有平鎮國中附設幼兒園；凌雲、外社、建國及月眉非營利幼兒園；市立蘆竹幼兒園（南竹分班）、市立楊梅幼兒園（瑞塘分班）、市立桃園幼兒園（大林分班）；私立原明欣幼兒園、私立樂航幼兒園。

目前大學方面，有國立體育大學、龍華科技大學及南亞技術學院全校停課，其中體大、龍華科大均於12日恢復全校上課，南科技術學院則是考量疫情風險，決定至20日止暫停實體上課，實施兩周的遠距教學，也是這波疫情中最晚恢復全校復課的學校。

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