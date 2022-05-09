桃市推「青年安薪就業讚」 6年媒合逾3.6萬人安穩就業

桃園「青年安薪就業讚」媒合逾3.6萬人安穩就業，市長鄭文燦（前中）感謝東培工業助年輕人追求人生目標。（記者李容萍攝）

2022/05/09 21:51

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今日前往中壢工業區參訪東培工業公司參與「青年安薪就業讚」計畫執行成效，他表示，市府協助青年順利求職，除辦理「青年就業三讚計畫」，也積極對接中央各項青年紓困計畫，包含「青年就業獎勵計畫」、「青年尋職津貼計畫」，如青年於尋職期搭配「桃園青年安薪就業讚方案」，3個月尋職津貼，加上桃園提供6個月就業補助，合計最高可領5萬3000元，全國最優惠，其中，青年安薪就業讚自2016年推動以來，媒合效益逾3萬6000人次，平均每年受益約6000人。

鄭文燦指出，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情發生以來，全球均面臨失業或經濟衰退的問題，但台灣在去年經濟成長率仍達6％以上，顯示台灣在供應鏈重組的挑戰下仍佔有優勢，加上嚴格的社區防疫措施，有效減緩疫情對公司、企業營運所造成的衝擊。

鄭文燦與東培董事長陳成為多年好友，兩人相見歡，鄭文燦提到，東培工業為台灣第一大軸承專業製造廠，疫情期間營業額更創下88億元新高，注重勞資關係，並以創新研發著稱，在桃園共有八德、中壢及龍潭3大廠區作為主要生產基地。

鄭文燦說，軸承組件是生產口罩的關鍵，在台灣「口罩國家隊」成立的過程中，特別感謝作為台灣軸承第一品牌的東培工業，於第一時間協助製造口罩機台，讓台灣在最短時間內迅速提升國家口罩產量。他感謝東培參與口罩國家隊生產機具供應軸承元件，同時也是市府勞動局合作徵才企業之一，自2017年起參與市府青年安薪就業讚計畫，提供職缺僱用市籍30歲以下高中職以上畢業的待業青年，3年晉用125人。

陳成則說，東培配合此計畫僱用年輕人就業，就是希望年輕人不要宅在家裡。

桃園市長鄭文燦（左）感謝東培工業董事長陳成（右）執行青年安薪就業讚成效第一。（記者李容萍攝）

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