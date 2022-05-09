桃市南區培力中心啟用 打造專業人才培訓基地

桃園市長鄭文燦（中）等人出席「桃園市南區培力中心」揭牌啟用典禮。（記者李容萍攝）

2022/05/09 21:37

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府為提供南桃園地區勞工教育訓練場所與平台，向經濟部工業局中壢工業區服務中心租賃位於中壢區自強一路6號地上2層建築物，經整修活化為「桃園市南區培力中心」今日揭牌啟用，除有工會、職訓單位進駐成立辦公室，共設置3間訓練教室及1間電腦教室，可容納190人，除協助待業勞工受訓後順利接軌職場，在職勞工也可就近參加職訓；環保局另於戶外空間設置「機動車輛噪音檢測站」，執行車輛噪音檢測業務。

桃園市長鄭文燦、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁、經濟部工業局北區工業區管理處執行長王書龍等人出席揭牌啟用典禮，期許「桃園市南區培力中心」整修再利用後，能受到大家喜愛，成為勞工朋友、工會團體的另一個家，也歡迎外界租借使用，提升場館使用效益。

鄭文燦指出，南區培力中心場域可做為勞工教育訓練、工會團體活動都可借用，所建置電腦教室等硬體設備供職訓課程使用，搭配北桃園的桃園市勞工教育大樓，打造南北2處勞工教育訓練場館，讓民眾不需舟車勞頓享有在地完整的職業訓練，像是AI、5G、工業4.0所需人才都可在南區培力中心開培訓課程，市府還會在各區尋覓適合地點設置微型的勞工教育中心。

鄭文燦提到，近2年疫情期間，桃園同時處於海嘯第一排及防疫第一線的角色，機場服務業因疫情受創嚴重，但桃園勞動參與率從59％提升至61％，就業人數較去年增加4萬7000人，失業率平穩控制在3.9％至4％之間，展現城市韌性。他希望疫情結束後，臺灣展現更大的經濟發展潛力，逐年提高薪資所得，讓全民共享經濟果實。

賴家仁也說，疫情期間勞動部與市府密切合作多項紓困計畫，讓勞工安心就業，該分署在南區培力中心陸續開辦移地職業訓練，除協助待業勞工受訓後順利接軌職場，在職勞工也可就近參加職訓，以提升自我能力。

位於中壢區自強一路的2層建築物，經整修活化為「桃園市南區培力中心」。（記者李容萍攝）

「桃園市南區培力中心」設置3間訓練教室及1間電腦教室。（記者李容萍攝）

「桃園市南區培力中心」設置3間訓練教室及1間電腦教室。（記者李容萍攝）

「桃園市南區培力中心」提供工會、職訓單位進駐成立辦公室。（ 記者李容萍攝）

環保局在桃園市南區培力中心」戶外空間設置「機動車輛噪音檢測站」。（記者李容萍攝）

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