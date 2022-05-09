隱形眼鏡大廠員工爆確診只能請特休 晶碩︰可請病假領半薪

晶碩光學公司被員工連環爆，指控不給本國籍確診員工無薪假，導致領不到防疫津貼，且未落實移工分艙分流。（取自Google Maps）

2022/05/09 18:32

首次上稿 17:31

更新時間 18:32（新增照片）

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國內隱形眼鏡大廠晶碩光學公司累積達212名員工確診，且繼昨日爆出大量移工確診未落實分艙分流，今又有員工投訴本國籍員工確診只能請特休或病、事假，導致無法請領防疫補貼，且仍讓快篩陰、陽移工共處一室，讓移工不知所措；晶碩光學對此表示，因移工確診數突大量增加，已向桃園市政府勞動局爭取到加強型防疫旅館，提供更多空間進行分艙分流，至於本國籍員工確診並無要求請事假，即便不是因公染疫，也能請病假領半薪。

昨天有民眾投訴，晶碩光學外籍移工宿舍出現武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，公司卻讓確診者與健康者同寢且共用衛浴，造成百餘名移工染疫；今天又有員工投訴，公司要求本國籍確診員工請特休、病假或事假，不給無薪假讓確診者無法申請防疫補貼。

晶碩光學強調，不管是本國籍勞工或外國籍勞工確診，均依中央流行疫情指揮中心標準認定請假假別，經向人事查詢，並未接獲員工主張確診是因公染疫申請公假，且公司絕無要求員工請事假。

晶碩光學表示，儘管員工確診並非因公染疫，也不需要請事假，可以請病假領半薪，還可以向勞保申請投保金額50％的傷病給付，薪水如果沒有超過4萬5800元的員工，請公假、病假實質上沒有什麼影響，若要申請公假，公司也會啟動職安調查，待確認是因公染疫後給予公假；至於每天1000元的防疫補貼，是「被匡列隔離者」才適用。

另有員工投訴，公司4月起陸續傳出移工確診，卻依然讓快篩陰及快篩陽的移工共處一室，從上週日開始，人事讓快篩陰與快篩陽移工宿舍調動，快篩陰72位，但空床只有40床，有些人睡帳篷或快篩陽的床位，在未安排好及明確隔離路線前要求調動，光這個月確診移工就從20位確診增加到超過150位，移工們很害怕，也很不知所措。

晶碩光學回應，4月底陸續有零星移工確診，當下公司即將2處移工宿舍，以樓層分流確診者、非確診者，由於上周六再做第二次普篩，突然大量增加確診者，對於在調整分艙分流的過程中沒辦法照顧每一位員工心情深感抱歉，經向桃園市勞動局爭取，已申請到勞工育樂中心的30個床位增加更多分艙分流空間。

至於員工搭帳篷一事，晶碩光學坦言，起初因空間不夠確診者就地居家照護，因此在宿舍的活動空間放了10個帳篷，提供確診者1人1帳，後續因確診者增加，公司重新調整居家隔離、居家照護區，讓非確診者入住帳篷，確診者移至他處居家照護，晶碩光學強調，在區域對調前已針對帳篷進行徹底消毒，且確診者、非確診者衛浴都是分開，並未接觸使用。

桃園市政府衛生局表示，晶碩光學共有1700名員工，其中有393名外籍移工，已知有185名移工確診，另有27名本國籍員工確診，共212名員工染疫。桃園市勞動局表示，今已協助晶碩移出30位確診移工到加強版防疫旅館，後續將視防疫旅館餘量，協助晶碩安置移工。

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晶碩光學員工爆料，公司讓快篩陰及快篩陽的移工共處一室，從上週日開始，人事讓快篩陰與快篩陽移工宿舍調動，有些人睡帳篷或快篩陽的床位。（讀者提供）

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