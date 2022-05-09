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    首頁　>　桃園市

    桃園+6358例 長者、幼兒「三合一」專用採檢站週三啟用

    桃園市長鄭文燦今天下午於疫情說明會中宣布，桃園區中路運動公園採檢站，以及中壢區龍岡採檢站，將於週三起，分上、下午時間，提供3歲以下幼兒、75歲以上長者的PCR採檢、醫生診療及拿藥的三合一服務。（市府提供）

    桃園市長鄭文燦今天下午於疫情說明會中宣布，桃園區中路運動公園採檢站，以及中壢區龍岡採檢站，將於週三起，分上、下午時間，提供3歲以下幼兒、75歲以上長者的PCR採檢、醫生診療及拿藥的三合一服務。（市府提供）

    2022/05/09 17:43

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園今天新增6358例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案，市長鄭文燦主持市府防疫專案會議後召開疫情說明會時宣布，週三起將於桃園區中路運動公園及中壢區龍岡二處社區臨時採檢站，分上、下午時段，規劃設置3歲以下幼兒、75歲以上長者的專用綠色通道，提供PCR採檢、醫生診療及拿藥的三合一服務，預計5月11日起開始實施。

    鄭文燦表示，全國今天新增4萬多例，比昨天降低，桃園新增確診個案比昨天增加，主要是有家醫院PCR檢測設備前幾天壞了，直到昨天才修復，因此有些個案稍晚呈現，以致個案數增多；依確診者個案年齡層分析，市境65歲以上長者有402人確診、占確診總數的6.62％，顯示長者確診數略有增加，市府仍將密切關心長者確診情形，目前有1萬2千人居隔中，不過昨天已經有28180名師生解隔，讓市境居隔數字大減。

    鄭文燦進一步說明，桃園市迄今有7個社區採檢站，其中巨蛋採檢站是快篩陽性專用的綠色通道，其他6個可供一般採檢使用，為了讓採檢站發揮更大功效，市府衛生局規劃將桃園北區的桃園區中路運動公園採檢站的上午，以及桃園南區的中壢區龍岡採檢站的下午，設置為3歲以下幼兒、75歲以上長者專用的綠色通道。

    鄭文燦說，這2處採檢站規劃PCR採檢、醫生看診及拿藥服務三合一，除長者和幼兒優先處理，特殊個案也能使用優先通道。至於掛號費及部分負擔，市府與健保局協調後，採檢民眾不需負擔掛號費，預計11日週三開始實施，讓使用民眾在採檢時就可以接受診療、一併拿完所需的藥物返家居隔靜養。

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