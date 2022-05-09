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    首頁　>　桃園市

    母載2女車禍、11歲長女不治 曳引車駕駛變換車道不慎被起訴

    曳引車（巡邏警車前）擦撞機車，母女人車倒地（右），員警到場處理。（資料照，記者李容萍翻攝）

    曳引車（巡邏警車前）擦撞機車，母女人車倒地（右），員警到場處理。（資料照，記者李容萍翻攝）

    2022/05/09 15:57

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕去年8月25日，桃園市大溪交流道附近發生一起車禍，邱姓婦人騎機車搭載7歲、11歲女兒外出，與陳姓男子駕駛的曳引車發生擦撞，其中11歲女兒全身多處骨折，送醫急救3天不治，家屬悲慟控訴「肇禍駕駛不聞不問，欠我們一個交代」，桃園地檢署檢察官認為陳男有變換車道疏於注意前車狀況疏失，近日依過失致死罪嫌將他起訴。

    陳男在貨運公司任職，去年8月25日上午10點多，他駕駛曳引車沿大溪區員林路往大溪交流道方向，因內側車道有車輛等待左轉，他遂變換車道至外側車道，但未注意前方邱女機車從後方撞上，造成邱女及2名女兒人車倒地，邱女及7歲女兒受傷，11歲女兒全身多處骨折，送醫搶救3天不治。

    陳男偵訊時坦承肇事，並有事故現場圖、監視器等事證，全案另送「桃園市政府車輛行車事故鑑定會」鑑定，起訴指出，道路交通安全規則明文「汽車在同向二車道以上之道路，除應依標誌或標線指示行駛外，應遵守變換車道應讓直行車先行，並注意安全距離」、「汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況及兩車並行之間隔，並隨時採取必要之安全措施」，陳男當時並無不能注意之情事，卻因疏於注意而肇事，顯然有過失，依過失致死罪嫌將他起訴，而他事故後未離開現場，並於警方到場時坦承是肇事者，符合「刑法」自首減刑要件。

    起訴另指出，陳男偵訊時雖坦承犯行，但也同意全案於起訴後，由法院將鑑定意見轉送覆議，以確認雙方肇事責任比例。

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