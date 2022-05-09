沒等PCR採檢出爐就去畢旅 桃園小學生確診最高將罰家長30萬元

桃園市桃園區莊敬國小一名六年級小朋友，沒等PCR採檢結果出爐就去畢旅，途中接獲確診通知，桃園市政府衛生局查證屬實後，最高將可對家長開罰30萬元。（圖由桃園市政府環境保護局提供）

2022/05/09 15:25

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市桃園區莊敬國小一名六年級學生，因家長公司有人確診，他也被帶至社區採檢站進行PCR採檢，但沒等到結果出爐，他即前往畢業旅行，孰料途中接獲陽性確診通知，整輛車原地折返桃園，讓其他學生家長氣炸；桃園市政府衛生局表示，PCR採檢後須在家等候結果，此案待進一步調查後，倘若查證屬實將依「傳染病防治法」最高開罰家長30萬元。

桃園市議員余信憲爆出，莊敬國小原定2至3日舉辦六年級2天1夜到嘉義縣劍湖山世界的畢業旅行，孰料遊覽車快要抵達嘉義時，突然接獲家長通知，該團其中一車的學童PCR採檢確診，當天整團必須原地拉回桃園市居家隔離，同團學生家長在2日當天接獲學校通知，要求下午回學校接學童回家都非常生氣。

余信憲表示，莊敬國小畢業旅行手冊上有寫，身體若不適或有確診疑慮不應前往，同團家長得知後也認為學生既然在等PCR結果就不應該出門，讓同團同學除了畢旅泡湯，還有染疫的風險。余信憲認為，現在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒之際，應減少非必要的大型活動，減少染疫的風險。

莊敬國小校長李明宗表示，確診學生的家長是因為辦公室同事確診，雖然小朋友並無症狀，但基於安心先帶小孩去採檢，畢旅當天學校也依照防疫規定量體溫、消毒、戴口罩，全部學生都沒有異狀。

李明宗表示，校方當天在高速公路上、距離劍湖山僅剩10分鐘車程的地方，接獲導師通知有學生確診，因為在高速公路上，所以仍先按原定行程前往劍湖山，經召開緊急會議，考量全車人員在車上已相處3小時，對此決定先將確診小朋友安置在空曠地方，讓其餘小朋友下車上廁所，並將遊覽車全車消毒靜置15分鐘。

李明宗說，車輛消毒靜置後，其他學生搭原車返回桃園市，全班停課並進行居家隔離，至於確診小朋友當天由家長親自載回桃園市，目前該班學生沒有其他人身體有異狀，預計明天恢復正常上課。

桃園市衛生局對此表示，採檢PCR後需在家等候結果，此案經調查屬實，將依「傳染病防治法」六十七條，開罰家長6萬至30萬元。

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