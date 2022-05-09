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    首頁　>　桃園市

    快篩實名制引發民怨 鄭文燦盼中央分配「快一點、多一點」

    快篩實名制供不應求引發民怨，桃園市長鄭文燦（中）希望中央配賦「快一點、多一點」。（記者李容萍攝）

    快篩實名制供不應求引發民怨，桃園市長鄭文燦（中）希望中央配賦「快一點、多一點」。（記者李容萍攝）

    2022/05/09 12:50

    〔記者李容萍／桃園報導〕快篩實名制供不應求引發民怨，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，若地方快篩不足可再呈報中央並依需求配發，對此，桃園市長鄭文燦受訪表示，市府認為快篩試劑安全備量一定要在人口10％以上，以桃園為例約要23萬左右，因為隨時都有需要，事實上目前桃園市沒有安全備量，完全靠中央配給，他希望中央配賦給北北基桃的快篩試劑要「快一點、多一點」。

    鄭文燦表示，前個階段，桃園市政府增購10萬劑快篩，到貨的6萬劑已經發完了，中央配賦的量陸續到位，像是學校就發了20萬劑，所以目前來看是短缺不夠的，民眾會在藥局通路搶購，現在有新的8大通路可以買稍微可以緩解，還是希望配賦給北北基桃的快篩試劑要快一點、多一點。

    鄭文燦說，桃園市目前7個採檢站都滿載，若可以用居家快篩會加快速度，目前是請教育局做到學校居家快篩只要是陽性，還沒有做PCR就可以啟動防疫機制，就可以匡列防疫假的範圍，讓學校可以更早做因應不必等到做PCR。另外，陸續到位的快篩試劑會配給學校做安全備量，讓學校可以就近支援師生做快篩使用，前一個階段已經發了20萬劑是舊制的階段，新制階段開始仍然需要，希望中央能夠再配多一點，會請教育局來爭取。

    鄭文燦提到，市府自己採購的還有好幾個契約，因為都是因為共同採購契約被中央優先徵用，能夠採購到的很有限，如果中央徵用有餘的部分，市府還是要擴大採購，安全備量一定要人口10％以上，一定要到達23萬左右，因為隨時都有需要，目前事實上桃市已沒有安全備量，完全靠中央配賦，現在都是短缺狀態，他希望中央配賦也能夠快一點、多一點，應付居家隔離、居家檢疫及學校、職場防疫所需。

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