為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    不用飛日本就能學漆藝大師技術 鳥毛清大溪駐村傳藝

    日本漆藝師家鳥毛清，是「沈金」技法大師。（記者李容萍攝）

    日本漆藝師家鳥毛清，是「沈金」技法大師。（記者李容萍攝）

    2022/05/08 23:34

    〔記者李容萍／桃園報導〕2135公里是日本東京到桃園國際機場的距離，來自日本67歲的漆藝師家鳥毛清，是「沈金」（一種在漆器上刻劃細緻點線、再填入漆來黏著金粉的裝飾技法）技法大師，年少成名，其作品風格沉穩大器，細膩中頗具自然情趣，在日本當今漆器界獲有至高地位。桃園市立大溪木藝生態博物館4年前邀請他進駐工藝基地，擔任大溪漆藝研修所主任講師，讓有此興趣的工藝愛好者有機會接觸並學習日本正統的漆藝技術。

    陳愷靜、魏彤珈、黃姵瑄、蔣坤原、宋任平、黃冠偉等6位來自各地以漆藝為志業的學員，歷經鳥毛清的細心指導，完成第一批傳藝作品，師生即日起至8月28日在大溪木博館的工藝交流館開辦「一步」沈金傳習班成果展，師徒在各自的職人之道上，以彼此的沈金作品延續傳承的對話。

    鳥毛清因罹患小兒麻痺，身體左半邊其實行動不太方便，會學習沈金技法全就因為這種技法靠右手可以完成，算是命運的安排，台灣早期的漆藝蓬勃發展，於二次大戰中斷，或許是老天爺「換你來」的感召，已移居東京的他，駐村大溪老城區的景物和他出生的日本石川縣田野風光很像，加上台灣的學生格外認真學習，令他感動，和這些年紀足以當他兒子、甚至孫女的學員相處，也讓他的心境永遠38歲！

    受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，這項研習一度中斷2年，直至今年2月底，鳥毛清再次來台，配合防疫，他在防疫旅館待了14天、吃了30多個便當，只為完成他在台灣還未上完的課。

    木博館長陳倩慧提到，從2018到2022年，鳥毛清從日本到台灣6趟往返台日共2萬5620公里，6位學員跟著老師習藝4年，扎實完成每一個繁瑣的工序，大溪漆藝研修所第1屆沈金傳習班休業終了，是學員邁向職人之路的第一步，也是老師將50年累積的技藝傳承給下一代的一小步，更是大溪漆藝研修所開始的一步。

    學員黃姵瑄分享，從老師仔細講解每一個環節，學習到扎實的基礎功，老師更會依照學員不同的個性與設計進行專業建議，每次師生討論完圖稿設計都覺得老師給的建議令人讚嘆，也引發很多的創作靈感。

    日本漆藝師家鳥毛清，是「沈金」技法大師。（記者李容萍攝）

    日本漆藝師家鳥毛清，是「沈金」技法大師。（記者李容萍攝）

    日本漆藝師家鳥毛清，是「沈金」技法大師。（記者李容萍攝）

    日本漆藝師家鳥毛清，是「沈金」技法大師。（記者李容萍攝）

    日本漆藝師家鳥毛清（右1）和台灣首批6名學員，在木博館的工藝交流館開辦「一步」沈金傳習班成果展。（記者李容萍攝）

    日本漆藝師家鳥毛清（右1）和台灣首批6名學員，在木博館的工藝交流館開辦「一步」沈金傳習班成果展。（記者李容萍攝）

    日本漆藝師家鳥毛清（中）和台灣首批6名學員，在木博館的工藝交流館開辦「一步」沈金傳習班成果展。（記者李容萍攝）

    日本漆藝師家鳥毛清（中）和台灣首批6名學員，在木博館的工藝交流館開辦「一步」沈金傳習班成果展。（記者李容萍攝）

    日本漆藝師家鳥毛清的作品。（記者李容萍攝）

    日本漆藝師家鳥毛清的作品。（記者李容萍攝）

    學員的作品。（記者李容萍攝）

    學員的作品。（記者李容萍攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    百歲王清霜漆藝「巨作」 工藝中心典藏估市值1億元
    2021/12/24 21:08

    百歲王清霜漆藝「巨作」 工藝中心典藏估市值1億元
    百歲漆藝人間國寶王清霜 打疫苗為百歲特展認真創作
    2021/07/08 12:11

    百歲漆藝人間國寶王清霜 打疫苗為百歲特展認真創作

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    百歲創作不輟！人間國寶漆藝大師王清霜名作 綠美圖優先典藏
    2021/02/27 20:03

    百歲創作不輟！人間國寶漆藝大師王清霜名作 綠美圖優先典藏
    台灣工藝之家掛牌 漆藝大師梁晊瑋：終於可大方跟鄰居宣傳了
    2021/01/05 18:18

    台灣工藝之家掛牌 漆藝大師梁晊瑋：終於可大方跟鄰居宣傳了
    不畏疫情 越南青壯藝術家來台展出漆畫
    2020/02/18 09:33

    不畏疫情 越南青壯藝術家來台展出漆畫
    台、日國寶大師 彭坤炎、赤堀郁彥展漆藝
    2019/07/04 15:39

    台、日國寶大師 彭坤炎、赤堀郁彥展漆藝
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播