五星級無固定式景觀廁所來了！整座搬進中壢永福羅漢松公園

中壢永福羅漢松公園創新建造的無固定式景觀廁所內裝。（記者李容萍攝）

2022/05/08 23:19

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府配合中壢區永福宮廟宇空間及東側「中壢1號」社會住宅的興建，去年2月結合都市計畫變更回饋的公園用地，進行「永福羅漢松公園」景觀工程已完工，預計5月底開幕；有鑑於新建公共廁所須面臨申請建照、法規繁複及現地限制，桃園市工務局採用2款共4間的「無固定式景觀廁所」取代傳統固定基礎混凝土結構廁所，節省設計、建造時間。

桃園市工務局景觀工程科長陳翠惠表示，有別於傳統貨櫃屋改建吊放或鋼構鐵罐類型四四方方造型廁所，此景觀廁所以鋼骨潤弧結構，搭配各式防水建材及塗料，整間廁所從內到外皆在工廠加工組合，在吊裝運至基地放置定位，只花約2小時就能完成組裝。

陳翠惠說，此景觀廁所內部採壁掛式馬桶、感應壁掛式小便斗、酒精消毒器、皂液器，設有高低人造石檯面洗手台、兩層式通風天井、落地式間隔強化玻璃、推射式氣密窗、各服務區塊沖洗設備、隱藏式垃圾桶、緊急求救鈴及搭配直接、間接照明，日夜呈現不同美感。

未來，在桃園區的司法園區公園、中壢4-2埤塘公園及龍潭陸軍司令部前方綠杉林公園

，都將提供適合各基地尺寸的景觀廁所。

永福羅漢松公園景觀工程基地面積約8598平方公尺，北起中山東路，西臨龍福路，此計畫並獲在地企業傳世景觀公司無償捐贈已成大樹的羅漢松100株，營造完善的公共綠蔭空間；此外，為連結石門大圳渠道兩側綠地，設置跨渠橋梁連接至南側綠地，綠地將配置3公尺寬環狀步道及廣設休憩座椅，提供散步空間。

市府工務局在中壢永福羅漢松公園創新建造的無固定式景觀廁所。（記者李容萍攝）

桃園市中壢區「永福羅漢松公園」景觀工程施經完工，預計5月底開幕，圖為公園夜間空拍全景。（工務局提供）（記者李容萍攝）

中壢永福羅漢松公園創新建造的無固定式景觀廁所，搭配直接、間接照明，日夜呈現不同美感。（記者李容萍攝）

中壢永福羅漢松公園創新建造的無固定式景觀廁所，搭配直接、間接照明，日夜呈現不同美感。（記者李容萍攝）

中壢永福羅漢松公園創新建造的無固定式景觀廁所的內裝。（記者李容萍攝）

中壢永福羅漢松公園的遊憩設施。（記者李容萍攝）

在地企業傳世景觀公司無償捐贈已成大樹的羅漢松。（記者李容萍攝）

中壢永福羅漢松公園。（記者李容萍攝）

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