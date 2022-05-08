獨家》隱形眼鏡大廠爆百餘移工感染 員工控公司放任疫情失控

有民眾向本報投訴，晶碩光學公司放任染疫外籍移工和健康的移工同住、共用衛浴，目前已有百餘名移工確診，難道要讓健康的上百餘名移工也確診嗎？（翻攝自晶碩光學官網）

2022/05/08 23:09

〔記者陳恩惠、魏瑾筠／桃園報導〕民眾向本報投訴，國內隱形眼鏡大廠晶碩光學公司（6491）的外籍移工宿舍發生群聚感染事件，公司卻採放任態度，仍讓確診者與健康的移工住在同寢、共用衛浴，以致疫情失控，至今爆發百餘名移工嚴重交互感染；市府衛生局、勞動局先後據報清查，已指示晶碩光學針對確診移工進行分艙分流等防疫相關規定進行安置，同時也要求本國籍員工和外籍移工於上工前應有相當的篩檢作為，以確保職場的安全。

民眾求助指出，「晶碩光學外勞宿舍已百名移工確診肺炎，公司卻未將確診者隔離至其他房間，反而讓確診者與無感染者住在同一寢室、共用衛浴，上百名確診者和健康移工同處一室，已爆發嚴重群聚感染，這樣的作法是否要讓剩餘移工全部感染肺炎？讓上百名未染疫者的情況堪慮，請幫幫我們。」

根據市府衛生局調查，位於龜山區的晶碩光學公司總廠的人數共有1700人，累計迄今確診移工有185人，有關確診移工的安置，公司回應，移工確診與無確診者雖然同住一處但有進行分倉分流，由於部分移工拒絕移動，尚在協調中，同時也積極找尋可租借的安置場地，至於外籍移工每3天必須快篩一次，本國籍移工則是要求每週快篩一次。

市府勞動局則表示，4月27日曾接獲該公司通報，有超過40位移工確診，且該公司有提供2處宿舍，分流確診者與非確診者，針對員工投訴內容，後續要再跟衛生局、公司進一步確認和了解。

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