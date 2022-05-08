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    5姊妹盼找同姓另一半免入贅 高中生想婚只求分擔單親媽辛勞

    桃園市中壢區公所舉辦慶祝母親節模範母親表揚活動。（資料照）

    桃園市中壢區公所舉辦慶祝母親節模範母親表揚活動。（資料照）

    2022/05/08 18:42

    〔記者李容萍／桃園報導〕今天是母親節，也是許多未婚、失婚，甚至不婚的未婚男女期待「終結單身」的日子，除了有不少父母「情緒勒索」要求未婚兒女要找對象「孝順」，也有不少沒有另一半的未婚男女，希望「終結單身」而在母親節這天高喊「我要結婚」，桃園市有一家5姊妹的女生希望找「同姓」結婚，可以免除入贅的尷尬，還有18歲的高三男生想找人結婚是為了單親媽媽，社工人員建議「平常心面對婚姻，才不會弄巧成拙」。

    成立37年的中壢區美滿服務中心，每年農曆年、清明節或是母親節總會湧入不少不希望當「佳節孤兒」的未婚、失婚，甚至不婚的未婚男女，他們總希望能找個伴，可少了親友過度關心，今年母親節當然不例外。

    該中心資深社工陳建霖表示，目前擔任公司會計的陳小姐，是家中5個姊妹的老大，雖然阿公生前一直希望未來的孫女婿入贅，但開明的父母卻認為5個女兒不必勉強入贅，只要找到自己喜歡的就好。懂事的陳家大姊和妹妹討論後，認為5個人找的另一半如果姓陳，不但不用入贅，反而順理成章多了個姓陳女婿。

    就讀高三的張姓高中生自述是家中長子，單親母親很辛苦撫養他長大，自認如果自己早日結婚 ，老婆可以分攤母親辛勞，也算是一種孝心表現；對此，社工陳建霖告訴他，表達孝心的方式千百種，在還沒有經濟自主情況下，貿然結婚，有時反而對母親造成負擔（養兒兼養媳婦），建議他考上好大學，再慢慢交個女友，才是成熟做法。

    過往有不少母親利用母親節逼婚，也有人子為寡居母親找對象，也有人希望失偶的父親明年母親節不孤單，陳建霖認為姻婚動機是複雜多樣的，千萬記得放下「結婚焦慮」才能正常交往，「到底適不適合結婚？」「是不是對的人？」必須慎重思考，才有美滿良緣。

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