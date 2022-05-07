不畏疫情嚴峻 首見台灣與澎湖廟宇大型宗教會香活動

台灣爆發疫情以來，首見台灣與澎湖廟宇大型會香交流活動。（記者劉禹慶攝）

2022/05/07 20:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣疫情嚴峻，單日案例突破4萬人，澎湖累積案例也打破200大關，但卻不減桃園龍德宮信徒熱情，今日500人浩浩蕩蕩分搭3艘客輪抵澎，展開3天2夜宗教交流活動，規模之大，為疫情爆發以來首見，今日先駐蹕東衛天后宮。

桃園龍德宮桃園龍德宮天上聖母四媽祖，今日渡海巡安，展開媽宮徒步遶境行程，雖然疫情嚴峻，卻不減信徒熱情，隨行信徒500人，分搭百麗輪、藍鵲及台華輪抵澎，東魏天后宮、澎湖天后宮及提標館都前往碼頭接駕，現場鑼鼓聲及鞭炮聲喧天，遊行隊伍集結後浩浩蕩蕩，以步行方式前往東衛天后宮，隊伍綿延數公里之長。

面對遠道而來的賓客，東衛天后宮也依循古禮迎賓，出動涼傘隊、神轎等，在天后宮前廣場宗教會師，現場熱鬧滾滾，在台灣疫情爆發以來，成為首見澎湖與台灣廟宇首次大規模宗教交流活動，今日四媽祖將在東衛天后宮駐蹕一晚，明日將啟程返回澎湖天后宮，與澎湖開台天后宮展開正式宗教交流。

由於全台疫情都相當嚴峻，大型宗教交流活動為何沒有延期或取消，龍德宮表示，已請示媽祖連出3聖筊表達前往澎湖之旨意，因此才決定按照既定行程抵澎。負責接待的澎湖天后宮主委蔡光明表示，交流活動一切依照中央疫情指揮中心指引辦理，所有參與信徒都必須注射過3劑疫苗才能隨行，沿途並全程要求戴口罩、消毒，更希望透過虔誠信仰宗教活動，讓疫情早日平息，民眾回到正常生活。

桃園龍德宮大陣仗跨海抵澎，500名信徒隨行。（記者劉禹慶攝）

龍德宮甫搭船抵澎，旋即步行前往東衛天后宮。（記者劉禹慶攝）

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