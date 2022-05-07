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    首頁　>　桃園市

    快來搶拍美照 桃園油桐、繡球花接力盛開

    油桐花隨風吹落山徑。（記者許倬勛攝）

    油桐花隨風吹落山徑。（記者許倬勛攝）

    2022/05/07 19:14

    〔記者許倬勛／桃園報導〕春夏更迭，萬物滋長，桃園各地的油桐花開，雪白花瓣隨風飄落如雪，市府客家事務局今天舉辦「桐花輕旅行」邀民眾在楊梅保甲古道「賞雪」，非常浪漫；復興區台七沿線農場的萬株繡球花也綻放迎賓，與青山綠林相互輝映，遊客驚呼連連。

    油桐花生長區域大多分布於北台灣客庄山林地，成了客家族群的代表花朵，桃園油桐花季名聞遐邇，今年客家局蘆竹區五酒桶山步道、龜山區大坑桐花步道、龍潭區小粗坑古道、楊梅區保甲古道、大溪區十一指古道等五條古道推出「桐花輕旅行」，花況約七至八成，可持續到下週。

    今日「客家桐花祭」系列活動在楊梅保甲古道舉行，不少遊客慕名而至，白雪墜落鋪成一條條花徑，大小朋友徜徉其中，豎起耳朵聆聽「不插電音樂會」，或靜心手作桐花紀念卡片，相當愜意。

    另外，今年復興「桃園繡球花季」定調為「枕山覓徑」，從今天起至6月5日舉辦，分為前山以及後山展區，前山以枕頭山商圈一帶的怡德休閒農莊、陽光休閒農莊；後山則有蘋果農莊、霞雲山莊等，共計有兩公里長的賞花步道，白、粉、藍、淡紫色花海夾道迎賓，與午後雲霧裊繞的山林交織成畫，更添濃濃詩意。

    復興區繡球花綻放。（記者許倬勛攝）

    復興區繡球花綻放。（記者許倬勛攝）

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