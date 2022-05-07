藍稱桃市府秘書處買4萬劑快篩囤積 鄭文燦怒批惡意扭曲

國民黨團召開記者會，還原當初秘書處質詢的真相。（記者謝武雄攝）

2022/05/07 16:42

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府秘書處購買4萬劑快篩試劑風暴持續延燒，市長鄭文燦今早接受媒體訪問時仍強調，這是議員用錯誤剪接方式誤導，影射秘書處買了4萬劑給200人用，這是惡意扭曲；對此市議會國民黨團由總召率多位議員重砲反擊，強調4萬劑給200人使用，完全是處長顏子傑在議會答詢內容，絕無剪接造假，除公開逐字內容外，也歡迎上議會網站查詢。

鄭文燦上午出席活動對記者問及秘書處購買4萬劑快篩試劑問題時指出，這不是囤積，而是要支援包括居家隔離必須要快篩或學校單位使用，事實上已經採購了10萬劑，在質詢後的3天也都用完了。

鄭文燦說，他認為這是議員不瞭解，把它影射說是秘書處買了4萬劑給200人用，這是惡意的扭曲，在疫情期間，有人專心防疫，有人專心抹黑，希望疫情期間更需要同心，讓這一切都過去，讓大家展現防疫同心，這才是最重要的，不過他相信大部分的人對第一線防疫同仁不會這樣抹黑，這是用錯誤剪接方式誤導。

徐其萬與議員舒翠玲、詹江村、梁為超共同召開記者會；舒翠玲、詹江村提到，5月2日由祕書處工作報告，當時詹江村第18位質詢，舒翠玲第19位，這些議會都有錄影直播，沒有剪接版本，秘書處長顏子傑說還有4萬庫存是供秘書處同仁使用，甚至還說桃園市政府又不歸秘書處管，只給秘書處使用，舒翠玲說，她在質詢才會提到，200位員工每天篩可以用6個月。

徐其萬、梁為超認為，顏子傑在議會答詢時，親口承認4萬篩劑只供秘書處同仁使用，如今鄭文燦以官方管道說議員造謠是完全不尊重議員權利，不但否定議員發言，也否認祕書處長發言，顏子傑發言有影音、錄影為證，希望鄭文燦能認錯公開道歉。

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桃園市長鄭文燦受訪時認為，議員用錯誤剪接方式誤導，影射秘書處買了4萬劑給200人用，這是惡意扭曲。（記者謝武雄攝）

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