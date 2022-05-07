為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    中壢「垃圾屋」臭翻鄰居！獨居翁囤廢棄物 環保局清走3車

    環保志工協助清除垃圾。（記者許倬勛攝）

    環保志工協助清除垃圾。（記者許倬勛攝）

    2022/05/07 17:37

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市中壢區普忠路獨居長輩屋子內外堆放大量紙箱、廚餘桶等廢棄物，孳生蚊蟲，向屋主抱怨多次都沒下文，只好向市議員謝美英陳情。環保局今天會同警方強制移除屋外廢棄物，經取得家人同意，由環保局人員協助清除。

    環保局說，私人土地廢棄物原需由管理人自行清除，但現場凌亂，散落雜物及積水容器，將依「廢棄物清理法」開罰1200元至6000元，為免造成公共衛生疑慮，引發登革熱疫情，環保局已緊急調派垃圾車及抓斗車進場協助，今天共清理3車次廢棄物。

    此外，也將情商社會局找尋親人，希望透過親情喊話，改變老翁囤積廢棄物習慣。

    仁愛里里長鄧立敦說，葉姓獨居老翁今年60幾歲，腳部有痼疾不良於行，平時靠低收入戶補助及回收資源物過活，周圍十幾戶鄰居起初出於同情，對於堆積垃圾睜一隻眼閉一隻眼，甚至有好心里民會來協助，但近月垃圾「只進不出」，天氣愈趨炎熱，擔心有環境衛生問題，勸說無效，只好請求協助。

    鄰居抱怨，葉家內外長期堆放紙箱和寶特瓶，屋內疊到近2公尺，空間狹小，大約僅容一人行走，當屋內放不下時，屋主向外發展，將東西囤積在門口，積水容器孳生蚊蟲，有時甚至還看見蟑螂、老鼠，令人作嘔。

    環保志工協助清除垃圾。（記者許倬勛攝）

    環保志工協助清除垃圾。（記者許倬勛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    2000萬垃圾屋！陽台堆「垃圾山」 網驚：有味道
    2022/03/31 16:47

    2000萬垃圾屋！陽台堆「垃圾山」 網驚：有味道
    最噁垃圾屋曝光！天兵女拿尿布、衛生棉止漏 塞滿浴室…
    2021/02/20 06:04

    最噁垃圾屋曝光！天兵女拿尿布、衛生棉止漏 塞滿浴室…

    央北勢不可擋 指標案急追新板高房價
    恐怖「垃圾車」！ 車內垃圾山塞爆剩駕駛座…
    2021/01/10 00:48

    恐怖「垃圾車」！ 車內垃圾山塞爆剩駕駛座…
    大寮垃圾屋清空！獨居老翁累積10多年 清出2公噸
    2020/09/12 21:21

    大寮垃圾屋清空！獨居老翁累積10多年 清出2公噸

    《MetaCity M》元宇宙LISA 擔任全球代言人
    超驚悚租客！房東收回套房 開門驚見「垃圾山」傻眼了
    2020/05/07 20:29

    超驚悚租客！房東收回套房 開門驚見「垃圾山」傻眼了
    慎入！ 他PO出1張房間照 網友崩潰嘔嘔嘔
    2019/10/24 21:09

    慎入！ 他PO出1張房間照 網友崩潰嘔嘔嘔
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播