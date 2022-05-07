中壢「垃圾屋」臭翻鄰居！獨居翁囤廢棄物 環保局清走3車

環保志工協助清除垃圾。（記者許倬勛攝）

2022/05/07 17:37

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市中壢區普忠路獨居長輩屋子內外堆放大量紙箱、廚餘桶等廢棄物，孳生蚊蟲，向屋主抱怨多次都沒下文，只好向市議員謝美英陳情。環保局今天會同警方強制移除屋外廢棄物，經取得家人同意，由環保局人員協助清除。

環保局說，私人土地廢棄物原需由管理人自行清除，但現場凌亂，散落雜物及積水容器，將依「廢棄物清理法」開罰1200元至6000元，為免造成公共衛生疑慮，引發登革熱疫情，環保局已緊急調派垃圾車及抓斗車進場協助，今天共清理3車次廢棄物。

此外，也將情商社會局找尋親人，希望透過親情喊話，改變老翁囤積廢棄物習慣。

仁愛里里長鄧立敦說，葉姓獨居老翁今年60幾歲，腳部有痼疾不良於行，平時靠低收入戶補助及回收資源物過活，周圍十幾戶鄰居起初出於同情，對於堆積垃圾睜一隻眼閉一隻眼，甚至有好心里民會來協助，但近月垃圾「只進不出」，天氣愈趨炎熱，擔心有環境衛生問題，勸說無效，只好請求協助。

鄰居抱怨，葉家內外長期堆放紙箱和寶特瓶，屋內疊到近2公尺，空間狹小，大約僅容一人行走，當屋內放不下時，屋主向外發展，將東西囤積在門口，積水容器孳生蚊蟲，有時甚至還看見蟑螂、老鼠，令人作嘔。

環保志工協助清除垃圾。（記者許倬勛攝）

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