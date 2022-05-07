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    首頁　>　桃園市

    羅智強：與呂玉玲互動良好 君子之爭會帶來正能量

    台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，首站從市議會出發。（記者謝武雄攝）

    台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，首站從市議會出發。（記者謝武雄攝）

    2022/05/07 12:46

    〔記者謝武雄／桃園報導〕羅智強宣布辭台北市議員投入桃園市長選舉，黨內另一位參選人、立委呂玉玲要羅「有任何事情、任何問題，都可以來找玉玲姐姐」，對此，羅智強今受訪時表示，他和呂私下有很好的互動，桃園的朋友都知道羅智強、呂玉玲要爭取桃園市長，君子之爭會帶來正能量，他也很高興呂玉玲跟他努力爭取桃園市長提名。

    羅智強說，呂玉玲宣布參選，他立刻送花籃祝賀，呂也回電表達感謝，前陣子他身體不舒服，呂也是第一個打電話慰問，兩人私下有很好的情誼；國民黨害怕競爭，但他和呂玉玲都是用君子之爭態度，努力爭取為桃園市民服務的機會，他相信兩人都有共同默契，無論如何要把桃園贏回來，事實上，他覺得不要太擔心當下競爭，競爭有時候是激發潛能。

    羅智強也提到，很感謝前總統馬英九，當初要不是馬提攜他為發言人，給了很多歷練機會，後來拔擢總統府副秘書長，就沒有今天羅智強，政治工作不只是實踐自己抱負跟理想，也是傳承的工作，他也會組建最年輕的競選團隊，也透過這段時間，選戰操兵，希望以後有更多羅智強在政治場域服務大家，傳承馬總統當初提攜年輕人美意，就從他自己做起。

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