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    首頁　>　桃園市

    抽菸釀火災還先跑、害14歲女兒不治 粗心父獲緩刑

    賈男抽菸不慎引發火警，妻女4人受困火場，消防人員架梯將人救出，其中14歲女兒救出後不治。（資料照）

    賈男抽菸不慎引發火警，妻女4人受困火場，消防人員架梯將人救出，其中14歲女兒救出後不治。（資料照）

    2022/05/07 12:39

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕去年2月15日、大年初四，44歲賈姓男子在桃園市八德區住處抽菸不慎引發火警，他發現火煙立即逃出屋外，妻子及3名未成年子女受困火場，其中14歲女兒救出後不治，法官審酌賈男既為人父卻未注意自身行為，但犯後始終坦承及衡酌家屬量刑意見，依過失致死罪判處他6月徒刑、緩刑3年，緩刑期間交付保護管束並接受法治教育4場次。

    賈男與妻子、3名子女同住透天厝，去年春節大年初四上午，賈男在2樓房間點燃香菸就逕自上廁所，不慎引發火警，賈男發現濃煙衝出查看，火勢已失控無法撲滅，隨即衝出屋外逃命，妻子及子女全受困火場，消防人員趕抵陸續將人救出，但14歲女兒因吸入大量濃煙送醫不治。

    賈男坦承抽菸釀禍並有桃園市消防局火災鑑定報告等證據，桃園地院法官認為他涉犯「刑法」失火燒燬住宅、建築物等以外之物罪及過失致死罪，從一重依過失致死罪論處，審酌賈男因一時疏失造成難以彌補傷痛，他既為人父卻未注意注意自身行為，所為誠屬非難，衡酌他犯後始終坦承、仍須扶養母親、孩子及家屬量刑意見，判處他6月徒刑、緩刑3年，緩刑期間交付保護管束並接受法治教育4場次。

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