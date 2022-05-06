日本自民黨青年局參訪桃園 鄭文燦：證明台日堅定友情

鄭文燦贈致桃園三號米釀製的清酒給自民黨青年局代理局長鈴木憲和。（記者許倬勛攝）

2022/05/06 19:59

〔記者許倬勛／桃園報導〕日本自民黨青年局長、眾議員小倉將信率團訪台，今天前往桃園市參訪「Xpark」水族館，後由桃園市長鄭文燦接見，舉辦座談會晤、設宴款待，針對台日間政經、貿易、文化、教育、青年交流等議題交換意見，深信台日友情會更深化。

晚宴開始前，鄭文燦致贈由桃園三號米釀製的清酒及代表日本青年局的企鵝娃娃，日方則回贈手工香袋，鄭還自信表示，清酒風味來自在地芋香米，風味不輸日產。

日本眾議員訪團因其中成員感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），青年局長小倉將信、國際副部長山口晉眾議員、青年局國際副部長西野太亮等人列居隔對象，以視訊方式與會，並由鈴木憲和代理局長。

對於日本眾議員率團訪台，鄭文燦表達誠摯歡迎，他說，疫情肆虐全球，日本率先捐贈420萬劑的疫苗，一解燃眉之急，日本也鼎力支持我國加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、印太經濟架構、WTO等組織，雙方友誼不言而喻，持續互利、分享價值，是民主陣營的重要夥伴。

日本自民黨青年局長小倉將信在線上視訊表示，很可惜受疫情所困，無法親眼所見桃園的變化，桃園是台灣的玄關，扮演世界經濟的重要角色，支持台灣加入CPTPP，也支持台灣參與WTO等世界組織；青年局長代理鈴木憲和眾議員表示，感謝台灣近日放寬福島五縣食品進口，參訪過程感受到桃園的溫暖和光明未來，希望鄭市長能夠繼續扮演台日之間交流的橋樑。

日本眾議員團參訪「Xpark」水族館。（記者許倬勛攝）

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