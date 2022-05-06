桃園公務員確診領10萬 議員質疑：99.7％輕症還要這樣發嗎？

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發，PCR篩檢站外湧入排隊人潮。（記者謝武雄攝）

2022/05/06 19:37

首次上稿 15:59

更新時間 19:37

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員蔡永芳今在議會質詢提到，因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），市府針對公務員執行職務而受隔離發放慰問金3萬元、確診者10萬元，如今演化為Omicron病毒株，由於輕症比例高達99.7％，很多公務員被居隔、確診者就像中獎一樣高興。市府表示，因時空背景轉換，目前仍在研議是否廢除慰問金。

衛生局：現階段很難認定是否因執行公務確診

衛生局副局長蘇柏文表示，早期的Alpha、Delta病毒株由於危險性較高、案例較少，都會釐清傳播鏈，很容易認定是否是執行公務，如今Omicron遍地開花，公務人員被居隔、確診很難認定是否為執行公務，考慮廢除主要考量是「執行公務」認定困難，這是因為時空背景轉換。

蘇柏文說，市府於去年7月公布「桃園市政府及所屬機關學校人員執行職務因嚴重特殊傳染性肺炎受隔離或致感染慰問金發給要點」，由單位針對隔離或染疫者造冊並檢附相關資料後，由本府衛生局審核，審核通過後再交由社會局撥放款項，其中受隔離者，發給3萬元、確診者10萬元，如果被隔離後又確診，合計不得超過十萬：目前因公務而被隔離、感染慰問金，截至3月底，總計發放186人，計642萬元。

市議員蔡永芳表示，由於Omicron病毒株以輕症為主，加上傳染性極強，確診人數暴增，對於公務員居隔、感染就發給這麼高的慰問金是否合適，應該要好好檢討，據悉，目前很多公務員居隔、確診還沾沾自喜，感覺好像中獎般的高興，如果不取消甚至會影響桃園財政。

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