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    首頁　>　桃園市

    中國口罩印「MIT」冒充台製 男子網拍發疫情財判刑

    劉男從中國進口蓋有「MIT」鋼印的口罩，抵台後再雇工分裝入印有台灣製的紙盒或塑膠袋。（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

    劉男從中國進口蓋有「MIT」鋼印的口罩，抵台後再雇工分裝入印有台灣製的紙盒或塑膠袋。（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

    2022/05/06 15:45

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕35歲劉姓男子夥同中國友人從中國進口蓋有「Made in Taiwan」鋼印的兒童、成人口罩入台，再雇工分裝入印有台灣製的紙盒或塑膠袋，冒充台灣製醫療口罩在網路上販售，檢調發動搜索扣得42萬餘片口罩，劉男近日被依三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪判處1年徒刑，扣案口罩宣告沒收並追徵未扣案不法所得。

    劉男於2020年間透過在中國的友人進口兒童、成人口罩，口罩上已事先蓋上MIT鋼印，抵台後再雇工分裝入印有台灣製的紙盒及塑膠袋，未蓋有MIT鋼印的則裝入印有日本製的紙盒及塑膠袋，偽裝成台灣製醫療口罩或日製口罩，透過拍賣網站販售給不特定買家，一般口罩每片4元、立體口罩7元。

    檢調接獲買家檢舉，於2020年9月發動搜索，在劉男桃園市平鎮區倉庫，扣得印有MIT鋼印口罩15箱、共計5萬0850片，未蓋鋼印口罩127箱、共計37萬6900片，總計查扣142箱、42萬7750片口罩，另有外包裝紙盒4箱。

    劉男坦承犯行並有買家、員工等證詞，法官認為劉男行為涉犯3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財、虛偽標記商品、行使偽造準私文書、販賣非法輸入之醫療器材等罪，從一重依3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪論斷。

    審酌劉男明知疫情嚴重，國人對醫用口罩需求量大，竟為謀取私利自中國輸入一般口罩後，在外包裝不實標記原產國及品質並販售，足以生損購買者口罩使用安全性，所為應予非難，惟念及劉男犯後坦承等理由，判處他1年徒刑，扣案口罩宣告沒收並追徵未扣案不法所得4萬6000元。

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    劉男從中國進口蓋有「MIT」鋼印的口罩，抵台後再雇工分裝入印有台灣製的紙盒或塑膠袋。（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

    劉男從中國進口蓋有「MIT」鋼印的口罩，抵台後再雇工分裝入印有台灣製的紙盒或塑膠袋。（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

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