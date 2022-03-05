移除整排人行道樹 內壢高中：安全考量

內壢高中旁人行道上的黃金榕遭移除，引發討論。（記者許倬勛翻攝）

2022/03/05 17:28

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市中壢區內壢高中近日將圍牆旁人行道上，樹齡約10餘年的整排黃金榕移除，引起校友與鄉民在網路上議論，質疑校方為何砍樹；校方今澄清，樹木竄根嚴重、擠出連鎖磚，且占據人行道一半的空間，學生被迫與車爭道，基於安全考量才會開鍘，也經教育局及中壢區公所同意。

內壢高中正門左右兩側有10多棵黃金榕，遠望鬱鬱蔥蔥，近期有校友行經發現，樹木遭移除、樹穴也被填平，便將行道樹一隅拍照上臉書分享，引起不少網友討論。

內壢高中校長王炎川表示，校門口人行道是早期施設，寬度僅約3公尺，而樹木佔據近半的通行空間，連並肩行走都很困難，尖峰時段有時得被迫與車爭道，加上樹木竄根嚴重，過去有學生及家長因此摔倒受傷，經與公所討論，決議移除維護通行安全；此外，東興國中廣州路側的人行道，同樣因橡膠樹竄根嚴重，導致鋪面受損嚴重，也阻礙通行，校方通報公所後移除。

中壢公所工務課長黎萬正表示，依照桃園市樹木保護自治條例，校方移除、移植樹木都須經主管機關同意，否則可罰3至6萬元罰鍰；而內壢高中、東興國中的樹木確實有礙通行，均經申請同意，且非屬特定保護樹種，由公所移除樹木後填平樹穴，擴大行走空間。

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