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    首頁　>　桃園市

    水稻收入保險政策上路 桃市農業局：3月底前須完成登記投保

    農委會「水稻收入保險政策上路」，桃市農業局表示，農友務必在3月底前完成登記投保，以免影響權益。（桃市府農業局提供）

    農委會「水稻收入保險政策上路」，桃市農業局表示，農友務必在3月底前完成登記投保，以免影響權益。（桃市府農業局提供）

    2022/03/05 16:58

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕行政院農業委員會今年開辦「水稻收入保險政策」，全面取代天然災害現金救助，所有栽種水稻農友都須投保「基本型」保險且免繳保費，桃市府農業局農務科長林鎧亮表示，農友務必於3月底前向當地農會完成投保登記，以免發生災損無法獲得理賠。

    桃園市農耕土地面積3萬多公頃，其中最主要農糧產品為水稻，全年生產面積約1萬5千公頃，林鎧亮表示，桃市府自2017年起即配合農委會推動「富邦產險水稻區域收穫農作物保險」，中央補助50%保險費，桃市府加碼補助保險費40%，為全國首推加碼的縣市，農民僅需自付10%保險費，降低農業經營風險。

    林鎧亮表示，農委會今年起開辦「水稻收入保險政策」並全額補助保費，全面取代天然災害現金救助，所有栽種水稻農友均須登記投保「基本型」保險，當轄區每公頃實際產量低於8成基準產量，即理賠每公頃1.8萬元，農友務必於3月底前向當地農會登記，以維護權益。

    此外，桃市府額外加碼針對不申報繳交公糧農友，加保「加強型」保單，補助40%保險費，如集團產區、有機、產履及友善耕作農友就可投保，中央補助50%，農民只需自付10%保險費，可有雙重保險保障，相關訊息可至桃市府農業局官網查詢。

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