最硬教召報到！500人入營 與女友相擁、抱小朋友送別畫面感人

史上最硬14天教召，首梯今報到。（記者謝武雄攝，本報合成）

2022/03/05 13:04

〔記者謝武雄／桃園報導〕國防部推動14天新制教召，號稱是史上最硬教召，首梯約500人今上午至桃園市蘆竹區山腳國小報到，有的是父母陪同，也有攜家帶眷，現場只見未婚者和女友相擁畫面，也有爸爸抱著小朋友依依不捨，但教召人員都強調，鑑於烏俄戰爭經驗，的確有必要加強訓練。

首梯教召須於上午12點前完成報到，現場大部分接受教召人員已經退伍1到3年，雖然大多感到意外，但認為應該加強教召強度，也有教召人員認為，現階段應該要加強現役軍人戰力，畢竟現在4個月義務役實在太輕鬆，不應該以後備軍人為主。

有的教召員受訪時表示，以往教召只有一個星期，如今改成2個星期，的確有些不適應，可是還是支持這樣決定，畢竟戰爭是非理性的，說不定明天中國就射飛彈，國民還是要保有一定戰鬥力，才能居安思危；也有教召員說，沒有人知道明天會不會發生戰爭，烏俄戰爭也是很突然，這樣的教召可能加強戰力，才能有備無患。

李先生說，不會緊張，有些規劃被打亂，但教召還是需要；甫退伍的王先生無奈表示，自己太幸運竟然「中獎」，但想想團體生活應該不會太難熬；彭先生說，雖然擔心比以前更操，但這是有必要的。

黃先生則表示，自己是志願役中士退伍2年了，很榮幸參加這次教召，事實上疫情也不能出國，生活沒有被打亂，的確有需要加強訓練，畢竟外界還是很亂；秦先生則認為，教召可以增加後備軍人戰力，很榮幸參加教召；周先生認為應該從現役軍人開始訓練，畢竟沒有經過完整的軍事訓練，卻找他們來好像怪怪的。

王先生說，以前是職業軍人，烏俄戰爭仍在衝突中，沒有戰力就沒辦法保衛國家，大家都想要為自己的國家盡一份力！」

教召指揮官、步三營中校營長張裕勝說，教召員以戶籍地、後備官兵為主，秉持國民國防的精神實施5階段教育訓練，因應疫情也進行快篩，目前陸續報到中，預估5日會有約400人報到，期盼透過教召重新磨練戰鬥技能，激發全體國民保家衛國的精神。

軍醫官李孟涵表示，這次教召人員，事先都經過身體狀況調查，入營第一天會進行快篩，7天後也會進行第二次快篩，另外所有防疫都遵照中央流行疫情指揮中心規定辦理，室內距離1.5公尺、室外1公尺，由於野營方式，晚上住宿帳篷，也由10人住宿減為4人，若有教召人員感染，會按規定匡列、隔離。

教召人員最高階的少校副營長陳明中說，其中義務役退役約有400人，其餘則是志願役，這批教召員將編制成1個營、5個連，包括營部連、兵器連與3個直屬連，以防守林口海灘為訓練目標，教召14天期間不休假、白日訓練8小時、晚上2小時，總共10小時，會依各連特性完成戰技準備。（13:45更新）

參加教召人員抱著小朋友依依不捨。（記者謝武雄攝）

史上最硬教召，被教召人員到山腳國小報到。（記者謝武雄攝）

史上最硬教召，被教召人員到山腳國小報到。（記者謝武雄攝）

史上最硬教召，被教召人員到山腳國小報到。（記者謝武雄攝）

副營長陳明中為教召人員最高階官員。（記者謝武雄攝）

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