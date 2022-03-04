強迫教師上課輔？校長喊冤：信件內容遭竄改 將興訟自清

楊梅國中校長遭校內教師指控，寄信威迫教師配合開設輔導課。（記者許倬勛攝）

2022/03/04 20:09

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市楊梅國中教師向本報投訴，校長賴正宗去年底寄給全校一封「新年希望」書信，內容提及教師須配合上第8節輔導課，9年級教師則得輔導晚自習，違者將送教師評審委員會，形同威脅。賴正宗喊冤說，只有鼓勵教師盡量開課，如今內容竟遭竄改、涉偽造文書，將興訟自清；教育局則說調查中，若情節屬實會要求改善。

桃園市教育局說，考量偏鄉、弱勢學生有參加課輔需求，不宜全面禁止，但課輔是自願性質，課後輔導通知書必須有「不同意」的選項，不能強迫參加，同理安排授課教師，應以溝通協調方式，不可強迫要求；至於爆料者所述第9節課，尚不符規定，將由督學前往調查。

教育局也說，各校導師輪替辦法的訂定或修正，除應先建立校內共識，須經全校校務會議通過後，才能生效，教育局會予以尊重，但仍建議建立良善的溝通機制。

爆料教師向本報投訴，校長在信中提及有部分教師因個人因素不願配合輔導課，導致其他教師心生不平，因此各主科任課教師必須得上第8節課，九年級導師則必須上第9節課，不願配合者將函送教評會懲處，讓全校教師噤若寒蟬，不敢不從。

對此，賴正宗大喊冤枉，當初寫給教師的信，確實有點出少子化及輔導課勞逸不均的問題，但絕無脅迫字眼，末段文字疑遭有心人士竄改，自他擔任校長以來，都是鼓勵教師盡量開輔導課、分擔校務，至於「第9節」說法有謬誤，其實是符合教育局規定的夜自習，從下午4點40分至晚間8點結束，也採徵詢制，並無強迫同仁。

賴正宗說，信中指控他是待退校長，處處迎合家長需要、脅迫教師，他反問：「待退何必委屈求全？」重申自己俯仰無愧，對於不實指控，他會興訟自清，捍衛教育倫理及校譽。

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