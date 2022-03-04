為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    強迫教師上課輔？校長喊冤：信件內容遭竄改 將興訟自清

    楊梅國中校長遭校內教師指控，寄信威迫教師配合開設輔導課。（記者許倬勛攝）

    楊梅國中校長遭校內教師指控，寄信威迫教師配合開設輔導課。（記者許倬勛攝）

    2022/03/04 20:09

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市楊梅國中教師向本報投訴，校長賴正宗去年底寄給全校一封「新年希望」書信，內容提及教師須配合上第8節輔導課，9年級教師則得輔導晚自習，違者將送教師評審委員會，形同威脅。賴正宗喊冤說，只有鼓勵教師盡量開課，如今內容竟遭竄改、涉偽造文書，將興訟自清；教育局則說調查中，若情節屬實會要求改善。

    桃園市教育局說，考量偏鄉、弱勢學生有參加課輔需求，不宜全面禁止，但課輔是自願性質，課後輔導通知書必須有「不同意」的選項，不能強迫參加，同理安排授課教師，應以溝通協調方式，不可強迫要求；至於爆料者所述第9節課，尚不符規定，將由督學前往調查。

    教育局也說，各校導師輪替辦法的訂定或修正，除應先建立校內共識，須經全校校務會議通過後，才能生效，教育局會予以尊重，但仍建議建立良善的溝通機制。

    爆料教師向本報投訴，校長在信中提及有部分教師因個人因素不願配合輔導課，導致其他教師心生不平，因此各主科任課教師必須得上第8節課，九年級導師則必須上第9節課，不願配合者將函送教評會懲處，讓全校教師噤若寒蟬，不敢不從。

    對此，賴正宗大喊冤枉，當初寫給教師的信，確實有點出少子化及輔導課勞逸不均的問題，但絕無脅迫字眼，末段文字疑遭有心人士竄改，自他擔任校長以來，都是鼓勵教師盡量開輔導課、分擔校務，至於「第9節」說法有謬誤，其實是符合教育局規定的夜自習，從下午4點40分至晚間8點結束，也採徵詢制，並無強迫同仁。

    賴正宗說，信中指控他是待退校長，處處迎合家長需要、脅迫教師，他反問：「待退何必委屈求全？」重申自己俯仰無愧，對於不實指控，他會興訟自清，捍衛教育倫理及校譽。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    實驗意外釀2師燒傷、學生驚嚇 國中校長遭裁罰3萬
    2022/03/02 20:16

    實驗意外釀2師燒傷、學生驚嚇 國中校長遭裁罰3萬
    惹腥「卓越獎」校長請辭獲准 嘉縣府指派督學代理
    2022/02/18 17:15

    惹腥「卓越獎」校長請辭獲准 嘉縣府指派督學代理

    疫情翻轉購屋習慣 雅敦建設引領豪墅新指標
    國中生偷溜出校買零食 校長爆氣竟抓腳倒吊中庭體罰
    2021/10/30 13:39

    國中生偷溜出校買零食 校長爆氣竟抓腳倒吊中庭體罰
    桃青溪國中前後任校長遭彈劾 教育局：待懲戒法院判決結果辦理
    2021/10/21 21:52

    桃青溪國中前後任校長遭彈劾 教育局：待懲戒法院判決結果辦理

    鹽酥雞女王公開！吃不胖的秘密武器
    買夾娃娃機獎勵學童 國小校長被認定貪污判刑、褫奪公權
    2021/10/13 00:00

    買夾娃娃機獎勵學童 國小校長被認定貪污判刑、褫奪公權
    不滿教室裝監視器！女老師槓上女校長 控離職前還遭霸凌
    2021/09/10 23:36

    不滿教室裝監視器！女老師槓上女校長 控離職前還遭霸凌
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播