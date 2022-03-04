超商業者未申請逕自改造房屋 居民憂結構損害

室內已面目全非，居民質疑業主「先動工再告知」。（記者許倬勛翻攝）

2022/03/04 17:13

〔記者許倬勛／桃園報導〕讀者向本報投訴，位在桃園市中壢區龍仁路上、近30年的集合式住宅，有超商業者承租一樓三連戶後，未經溝通，逕自將房屋隔牆打通、佯稱取得政府公告，居民憂心房屋結構受損，籲公權力介入協助。

市府建築管理處長邱英哲表示，依照「建築物室內裝修管理辦法」凡是供公眾使用的建築物、及可被視為供公眾使用的六層樓以上集合式住宅，即需申請裝修許可及取得建築師簽署的結構安全說明書，才得以動工，完工後還得經勘驗取得合法證明。

邱表示，經查業者並未合法申請，已要求停工，並限期一個月內補辦程序，否則將處以6萬元以上30萬元以下罰鍰；超商業主對此低調表示，會依規定補齊文件後復工，並確保一切安全無虞。

「未經溝通又聲稱經政府同意，豈料是騙局一場！」黃姓居民氣憤說，大樓有近30年屋齡，超商進駐社區大家樂見其成，但大興土木恐影響房屋結構，安全與便利孰重孰輕？居民們多次與業主溝通，但對方置之不理，僅以一張建築物結構安全證明企圖矇混，還向社區長輩稱取得「政府公告」。

市議員彭俊豪接獲社區居民陳情，日前到場會勘，他表示，證明書上提及將拆除一樓部分牆面，約25公分的鋼筋混凝土造壁體，雖有建築師專業背書，但居民要的是市府的公文，而非業主如同「告知」的舉動，且未經合法程序申報建管處就逕行動工，如此便宜行事，怎能讓人認同。

室內已面目全非，居民質疑業主「先動工再告知」。（記者許倬勛翻攝）

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