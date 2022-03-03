亞福吸金案主嫌許仟垣重判12年8月 吐出10.8億犯罪所得

亞福吸金案主女嫌王啟訓、許仟垣夫妻，王啟訓車禍身亡獲判公訴不受理，許仟垣被重判12年8月。（資料照）

2022/03/03 17:31

〔記者楊國文／台北報導〕亞福實業公司負責人王啟訓、許仟垣夫婦被控以買賣牛樟芝、招攬互助會等方式吸金10多億元，主嫌王啟訓5年前車禍身亡，獲判公訴不受理，高等法院依違反銀行法，重判許仟垣12年8月徒刑，在公司擔任會計的弟媳梁語綺判刑12年，許女、梁女2人的未扣案犯罪所得共10億8972萬元應發還被害人或予追繳、沒收。全案可上訴。

高院也依銀行法判決其他被告許景明判刑2年、何姿嬅判刑4年、張瑞麟判刑4年，此外，許、何、張各自未扣案的犯罪所得100萬元、110萬元、150萬元，均應發還被害人或予追繳、沒收。亞福實業也負責人或職員違反銀行法的「非法經營銀行業務罪」，被判決科罰金2900萬元。

據悉，王啟訓曾擔任桃園市某國小的家長會長，與妻子許仟垣共同經營亞福實業公司，判決指出，王啟訓夫婦等人從2011年5月起至2014年6月，在台北、新北、桃園等地，以「成為亞福代理商銷售牛樟芝產品」、「互助會」等方式吸金，號稱可以給付年利率7.39％至120％不等的紅利，日後還可入住自建的養生村，大舉吸金10多億元，直到2014年7月被害人遲遲拿不到牛樟芝跟紅利現金，王啟訓夫婦避不見面且大搞失聯，被害人才知根本是騙局一場。

檢方獲報展開偵辦，2015年將王啟訓夫婦、弟媳梁語綺等人依銀行法起訴。不過，2017年6月間，王啟訓車禍身亡，獲法院判決公訴不受理。

桃園地院審理時，多名被害人法院門口拉起白布條陳情，痛訴王啟訓夫婦等人害他們血本無歸、家庭破碎，甚至與出庭的被告發生拉扯、濺血。

桃園地院2018年8月29日判決許仟垣13年2月、梁語綺判刑12年6月，許、梁2人和王啟訓的未扣案犯罪所得11億4531萬2370元應發還被害人，或予追繳、沒收，至於許景明、何姿嬅等人獲判無罪，此外，亞福實業因違反銀行法被判科罰金3000萬元。

許多被害人得知一審判決結果後怒喊「無法接受！」認為許仟垣、梁語綺等人大舉吸金卻判刑過輕，多名被告還獲判無罪，判決不合理，堅持提起上訴。

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