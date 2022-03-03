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    首頁　>　桃園市

    中壢銀河水岸亮點工程成效佳 鄭文燦：南、北桃園再擇一施作

    亮點工程中施作的葉片狀安全島，可避免行人穿越馬路前，因大客車內輪差死角發生事故。（記者許倬勛攝）

    亮點工程中施作的葉片狀安全島，可避免行人穿越馬路前，因大客車內輪差死角發生事故。（記者許倬勛攝）

    2022/03/03 16:41

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市政府養護工程處推動「銀河水岸亮點計畫工程」，以中壢區銀河廣場為中心，改善11道路、串聯商圈，獲營建署公共工程金品獎優等肯定，市長鄭文燦今前往視察，表示將於南、北桃園各一區推動人本交通，讓桃園逐步邁向步行友善的城市。

    這項工程獲內政部營建署前瞻「城鄉建設新興計畫」補助，總工程經費2億1千萬元，改善面積約10公頃、涵蓋10里，針對中壢區慈惠三街周邊、六和路、新生路、恩德街、復興路、新明路、元化路、中美路、中央東路及中央西路等11條道路，完成電纜地下化、騎樓整平，另包括4．4公里人行道、無障礙斜坡90處、無障礙路口63處，2019年動工、隔年全面完工。

    市長鄭文燦說，「銀河水岸亮點工程」是人本交通的示範場域，全案細節不馬虎，舉例來說，計劃內的路口均設葉片狀安全島，避免行人穿越馬路前，因大客車內輪差死角發生事故。

    此外，養工處也規畫景觀植栽、造型座椅與路燈號誌共桿等，讓市容美景更上層樓，預計可降低38．5公斤的二氧化碳排放及降低地面溫度3至4度，另共桿71座，減少都市桿件林立的繁雜感。

    鄭說，「銀河水岸亮點工程」可作為桃園低碳交通跟人本交通的示範區，市府也將再擇南、北各一區域推動進一步計畫，讓成功經驗更加擴大。

    桃園市長鄭文燦聽取養工處報告工程成果。（記者許倬勛攝）

    桃園市長鄭文燦聽取養工處報告工程成果。（記者許倬勛攝）

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