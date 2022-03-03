桃市今新增1幼童1母親確診 曾去過大園早餐店

桃市府新聞處公布今天確診個案案20751於公共場所的足跡，提醒民眾注意。（桃園市政府提供）

2022/03/03 15:57

〔記者陳恩惠／桃園報導〕中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增5例本土個案，有關米迪幼兒園群聚事件再添4例，其中桃園新增案20751的30多歲女子及就讀米迪幼兒園的案20752、未滿10歲女童，2人都是在居隔期間陰轉陽，另有11例境外移入個案，其中6例為落地採檢陽性，5例為檢疫期間採檢陽性，年齡介於未滿10歲至40多歲。

衛生局長王文彥表示，2例本土確診個案仍是由米迪幼兒園群聚所衍生，均為匡列居隔二次採檢陰轉陽個案，其中案20751是之前確診案20556、案20580的母親，陪病期間出現發燒症狀採檢陽性，其丈夫案20555和兒子先行確診；案20752是米迪幼兒園案20485的同學，她就讀觀音國小附幼未滿5歲弟弟案20619和媽媽案206223天前已確診。

市府衛生局已掌握社區相關疫調並安排採檢。另為因應米迪幼兒園群聚事件，市府持續擴大採檢，明天上午將針對觀音國小及附設幼兒園預防性居隔5天的全校師生安排第2次採檢，確保師生安全。

市府新聞處今天公布桃園個案的案20751的公共場所足跡，包含2月25日上午8：40曾至大園區竹圍街「味亦美早餐店」。處長詹賀舜提醒，市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。

詹賀舜說，市府仍於桃園區中路公園及中壢區中正公園2處開設社區採檢站，維持社區健康監測，提供居家檢疫、居家隔離期滿民眾及一般民眾採檢，持續透過社區健康監測找出早期的個案，避免形成黑數或傳播鏈，若民眾與確診者足跡重疊或自覺有必要，均可至社區採檢站採檢，以確保社區安全，詳細資訊可上「桃園COVID-19防疫資訊站」查詢。

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