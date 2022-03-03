為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    路見騎士邊騎車邊看平板 正義男攔人拔鑰匙逮「現行犯」慘了

    正義男質疑騎士邊騎車邊看平板很危險，攔人、強拔鑰匙辯稱逮「現行犯」，反被法院判處拘役10天。（記者鄭淑婷攝）

    正義男質疑騎士邊騎車邊看平板很危險，攔人、強拔鑰匙辯稱逮「現行犯」，反被法院判處拘役10天。（記者鄭淑婷攝）

    2022/03/03 11:55

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕黃姓男子騎機車行經桃園市中壢區，見樂姓男子邊騎車邊看平板電腦，竟以攔阻並拔下他鑰匙取代檢舉，被依強制罪移送法辦，黃男喊冤「樂男是公共危險現行犯...我是依法逮捕他」，桃園地院法官勘驗警方密錄器及路口監視器，樂男當時騎車狀況正常，難認有需要立即逮捕的急迫性，近日依強制罪判處黃男拘役10天，如易科罰金，黃男得為自己「正義過了頭」，付出1萬元代價。

    黃男於2019年11月15日下午4點多，騎車行經中壢區新中北路與新中一街、新中二街，見樂男邊騎車邊看架在儀表板上的平板電腦，認為此舉相當危險、已妨害公眾安全，遂騎車將他攔下並強拔鑰匙，樂男要求返還遭拒報警處理，黃男被依強制罪移送法辦。

    黃男喊冤「樂男是公共危險現行犯，他當時將平板電腦放在儀表板上邊騎邊玩、開開停停，這樣很危險，我把他的機車鑰匙拔起來，不讓他騎乘的機車移動而逃跑，我是依法逮捕他」。

    法官勘驗警方密錄器，警方到場詢問黃男「鑰匙呢？你是哪位？為什麼要拿他鑰匙」，他回稱「我怕他跑掉，他平板電腦放在機車上看影片很危險」、「他機車搖搖晃晃，我要報公共危險」，警方另質問「可以用逕舉方式，沒有必要這樣拔鑰匙」，黃男仍堅稱「這種程度是公共危險」，不過，從路口監視器影像，樂男當時未有騎車搖晃或其他致生往來危險駕駛行為，難認有需要立即逮捕的急迫性，反倒黃男強行拔走鑰匙、以機車擋路應予非難，且犯後否認、態度不佳，依強制罪判處拘役10天。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    女主任警分局內「揮拳」職員氣警說沒現行犯
    2022/02/13 05:30

    女主任警分局內「揮拳」職員氣警說沒現行犯
    現行犯怎麼認定？法界兩種見解
    2022/02/13 05:30

    現行犯怎麼認定？法界兩種見解

    富蘭克林美國股債平衡型基金
    海神惡煞不算「現行犯」？林智群酸爆：鄭捷被逮時也沒殺人
    2021/11/11 18:40

    海神惡煞不算「現行犯」？林智群酸爆：鄭捷被逮時也沒殺人
    法界：是否妨害自由 須視有無暴力脅迫
    2021/09/26 05:30

    法界：是否妨害自由 須視有無暴力脅迫

    新居住時代來臨 大安區地上權建案瞬銷
    警察也假摔！前員林分局長指示員警順勢跌倒逮人 警政署：調非主管職
    2021/04/12 20:41

    警察也假摔！前員林分局長指示員警順勢跌倒逮人 警政署：調非主管職
    獨家》小黃運將光天化日偷搬電視 被貨車司機當場人贓俱獲
    2020/11/28 15:41

    獨家》小黃運將光天化日偷搬電視 被貨車司機當場人贓俱獲
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播